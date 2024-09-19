囚犯50萬賄賂檢控官　求協助欺騙法庭　官稱無輕判的理由囚10月

涉欺詐案的被告，在赤柱監獄服刑期間寄信予律政司一名檢控官，並要求該檢控官隱瞞其他涉欺詐人士，希望檢控官能助他欺騙法庭，並稱可給該檢控官50萬元賄款。該檢控官收信後即告知上司並轉交廉政公署。該被告早前承認行賄，案件今(19日)在東區法院判刑，裁判官施祖堯指被告犯案手法笨拙，其行為抵觸社會核心價值，削弱法庭公正性，他向檢控官提出實質引誘，又在涉另案並還押期間犯下本案，並無輕判的理由，判他入獄10個月。



被告高衛健(40歲)，承認一項向公職人員提供利益罪。

被告高衛健在東區法院被判囚10個月。

獄中求寄掛號信給檢控官

案情指，被告2023年2月底在獄中要求寄掛號信給律政司一名時任署理高級檢控官，內附一封手寫信的影印本，他在信中稱，能向該檢控官提供50萬賄款，想該檢控官干擾一宗在區域法院處理的欺詐案，並在案中隱瞞其他參與的罪犯，希望該檢控官能協助他欺騙法庭，令法庭相信是他獨自犯案並結案。該檢控官不為所動，即向匯報事件，並轉介廉署處理。

被告有多項刑事案底

辯方求情指，被告幼時由祖母照顧，長大後從事不同職業，有多項刑事案底。被告有精神問題，但不是因精神問題而犯案。被告又指施官曾在小額錢債法庭處理其案件，曾要求施官避席，惟施官指對他案件並無印象，亦與本案無關，拒絕其申請。

官斥被告行為抵觸社會核心價值

施官判刑時指，被告從獄中寄出信件，容易被揭發，可見其犯案手法笨拙，亦屬一次性事件，惟他的行為抵觸社會核心價值，削弱法庭公正性，他並向檢控官提出的是實質引誘，又在還押期間犯案，沒輕判的理由，故以15個月為量刑起點，被告認罪，獲減刑至10個月。

案件編號：ESCC546/2024