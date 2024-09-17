仁濟醫院趙曾學韞小學前校長　涉訛稱未收月薪等騙逾27萬　押後訊

仁濟醫院趙曾學韞小學前校長陳奕鑫，涉向學校訛稱沒有獲發薪金，令校方連續兩個月重複支付薪金逾15萬元。此外，他亦涉訛稱獲授權提取學校款項，詐騙該校12萬元作私人用途。陳奕鑫被廉署控以4項欺詐罪，案件今（17日）在西九龍裁判法院提堂。陳暫毋須答辯。案件押後至11月26日再訊，期間他准以5萬元保釋。



被告陳奕鑫，47歲。被告於案發時為仁濟醫院趙曾學韞小學的校長，於2023年12月底離職。

被告陳奕鑫，案發時是仁濟醫院趙曾學蘊小學的校長。(黃浩謙攝)

被告陳奕鑫在西九龍法院應訊。(資料圖片)

辯方要求押後待索取文件

辯方申請押後，待索取文件和向被告提供法律意見。裁判官批准押後，期間被告准繼續保釋 ，保釋金由原本的1.2萬元，增至5萬元，其他保釋條件包括不可離港和不可接觸控方證人。

訛稱未有收到兩個月的薪金

被告被控2023年4月10日至5月6日，在香港藉作欺騙，即向仁濟醫院趙曾學韞小學職員訛稱，沒有收到同年3月份和4月份的76,327.75元薪金，但實際上該校已於同年3月30日和4月27日，分別向他支付薪金，意圖詐騙而誘使該校職員向他額外支付兩筆分別為76,327.75元薪金，導致他獲得利益，或該校蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

訛稱獲准提款以籌辦活動

此外，他被控於2023年5月12日至6月6日，在香港藉作欺騙，即向仁濟醫院趙曾學轀小學職員訛稱，已獲仁濟醫院教育部主管黃偉傑和校監趙曾學韞批准，從戶口提取資金，作為該校職員和學生籌辦活動，意圖詐騙而誘使該校職員向他支付兩筆分別為6萬元的款項，導致他獲得利益，或該校蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：WKCC4097/2024