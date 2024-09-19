內地女網紅扮廉署職員惹議遭封號 曾掛假委任證大門打卡或涉犯罪
撰文：盛昀
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本月初，一名內地網紅在小紅書上發佈幾張在廉政公署門口打卡的相片引發爭議，因其身著正装， 並出示一張偽造的「廉政公署工作人員證件」。內媒《紅星新聞》報道，該名網紅在小紅書上的賬號已遭封禁，但涉事女子是否會被處罰，廉署則並未給出明確回答。
九月初，一名在小紅書上有約5萬粉絲的女網紅發佈幾張在廉政公署門口打卡的相片，並配文「ICAC查案，唔方便透露」，出自《反貪風暴》系列電影的台詞。
圖片顯示，該名女子身著職業套裝，並佩戴「委任證」在廉署門前拍照「打卡」。另有特寫圖片顯示，該網紅所佩戴證件與廉署正式職員的證件高度相似，上面除了寫着該網紅的名字外，還標註有職位為「首席調查主任」，到期時間為2029年。
事件引發爭議，有內地網民批評這位網紅無知：「電視劇看多了」「ICAC的成立犧牲了很多人，太不尊重當地的法律了」「喺咪未死過啊，咁夠膽冒充公職人員」「無知者無畏」。
內媒《紅星新聞》報道，該名女子的小紅書賬號已被封禁。內媒引述廉署回應稱：歡迎市民和遊客到訪廉署總部及各分區辦事處拍照和「打卡」留念，但要注意絕不能作出冒充廉署人員的行為，否則會觸犯香港法例。
涉事女子是否會被處罰，廉署則並未給出明確回答，但表示每宗涉嫌違法的個案，廉署會依法及按既定程序處理。
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