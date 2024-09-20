HK Express｜日本仙台航線明年1.17起開通　推限時優惠【附詳情】

香港快運（HKExpress）宣布明年1月17日起開通來往香港及日本仙台航線，每逢星期二、三、五及日提供來回航班直飛仙台機場，並推限時優惠，「隨心飛」、即包隨身物品及20公斤寄艙行李，來回機票不包稅價低至576元。



另外，大灣區航空昨日（19日）亦宣布目前以包機形式營運的日本德島及仙台航線，分別在11月16日及12月7日起轉為定期航班。



快運仙台航線搶飛網站

快運今日宣布開通來往香港與仙台航線，每星期4班直飛仙台機場，是繼廣島之後，快運今年開通的第二個日本航點，航程約4個多小時。

香港快運HKExpress仙台航線資料

航班逢星期二、三、五及日提供班次，詳情如下：

UO890 香港至仙台 8:15出發 13:30到達

UO891 仙台至香港 14:25出發 19:00到達



快運及大灣區航空開通仙台航線。圖為仙台城跡伊達政宗像。（何瑞芬攝）

「隨心飛」來回機票低至$576

快運稱，為慶祝仙台新航線開通，特意推出限時優惠，仙台「隨心飛」來回機票低至港幣576元，包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李。

市民可於即日起至9月24日晚上11時59分期間登入香港快運官網預訂仙台航線機票，旅遊日期為明年1月17日至年3月29日。

大灣區航空。（大灣區航空圖片）

另外，大灣區航空昨日也宣布將德島及仙台航線轉為定期航線，其中德島11月16日起提供定期航班，逢星期一、三及六提供服務，每星期有3班來回航班；仙台航線則由12月7日轉為定期航班，逢星期一、二、五及六提供服務，每星期4班來回。