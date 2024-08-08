HK Express快運推2至11歲小童免費揀位 直至今年底
撰文：何瑞芬
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HK Express香港快運月前發生調位風波，快運今日（8日）公布，即日起至今年底，2至11歲小童旅客可免費選擇座位，不論初次預機票、管理訂位或辦理登記可享優惠，優惠期至今年12月31日。
快運早前發生調位風波，快運當時解釋因機型轉換的關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此迅速安排涉事乘客對調。不過被調位乘客夫婦，不滿付費揀位都被要求調位，在網上發文炮轟快運；涉事家庭家長也中箭，被網民指是「怪獸家長」，在網上發文澄清事件，並指一家四口都有付費揀位。
快運今日在Facebook發文指，即日起2至11歲小童旅客可免費揀選座位，不論是初次預訂機票、管理我的訂位、辦理登機也可，優惠日期直至今年12月31日。而之前的政策是，小童揀位需付半價費用，
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