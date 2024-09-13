HK Express手提行李尺寸爭議總是常出現　CEO：正檢討測試架安排

HK Express香港快運今年5月8日推出新四級制行李政策票價類別，新增兩類只帶一個手提行李、無登機行李選項。行政總裁毛潔瓊表示，有五成乘客都選擇新類別，縮減處理登機行李時間，減少延誤，否認是變相加價，重申新政策可方便乘客按自己需求購買，「有需要就揀要畀錢，唔需要就唔使畀錢。」



對於不時有乘客投訴手提行李篋尺寸明明是符合指定長闊高，卻無法通過測試架。毛潔瓊重申測試架是按容許的行李尺寸標準設計，不過因應顧客意見，現正檢討有關設計。



HK Express香港快運航空商務總監王基傑（左）及行政總裁毛潔瓊（右）講解公司最新發展。（倪清江攝）

毛潔瓊：四分一乘客來自大灣區內地城市

毛潔瓊及商務總監王基傑與傳媒茶聚時，披露香港快運在去年2月全面通關以來的最新情況。她表示，只用了七個月，航班數量由相等於疫前10%，增至100%，即回復至疫情前水平；最新預計到本月24日，將升至160%，因此訂定目標，在12月升至180%。

她又表示，今年6月總客次錄得50萬新高，到8月再創下60萬人次紀錄；今年7至8月暑假載客率為94%，比去年同期少4個百分點。她指有四分一乘客來自大灣區內地城市，「佢哋坐穿梭大巴直接嚟香港機場，因為有啲航點深圳冇直航。」

將再增2個新航點 暑假最爆滿竟不是日本航班

目前航點共有28個，包括已落實11月1啟航的日本廣島、11月21日啟航的馬來西亞檳城和12月6日啟航的越南富國島；當中日本航點最多，連同廣島將共有八個，不過鹿兒島仍因當地地勤人手問題，尚未復航。毛潔瓊透露，尚會新增兩個新航點，不過基於商業考慮，暫時「賣關子」。

香港快運航空商務總監王基傑表示，載客率最高的並非日本航線，而是北京（大興）及寧波兩個航線，主因是暑假時「港漂」穿梭兩地需求大。

HK Express香港快運航空目前航點共有28個，包括三個即將啟航航點。（香港快運圖片)

機隊將增至40架 全為Airbus有原因

香港快運機隊共有38架，稍後將增至40架，全為空中巴士單行走廊設計，包括8架Airbus A320（180座位）、10架Airbus A320 Neo（188座位）、13架Airbus A321（230座位）及7架Airbus A321 Neo（236座位）。A320 Neo的普惠引擎因出現瑕疵，暫全部停飛，等待維修，暫未知何時可復飛，所以也影響航班數目。

毛潔瓊解釋使用同一廠商的機隊，對廉價航空十分重要，一來在維修方面統一，二來座位設計又一樣，減省成本。

首4個月因處理乘客隨身登機行李累計延誤5000分鐘

毛潔瓊指出，要提高效益，方法是「盡量減少飛機在香港『瞓覺』時間」，在外站時每次降落後落客到上客起飛，控制在60分鐘內，所以準時十分重要。

王基傑透露，今年首四個月因要處理乘客隨身登機行李，累計出現5,000分鐘延誤。這是因不少人帶登機行李上機，令行李架塞爆，空中服務員要花時間處理找位置擺放，甚至要轉為寄艙。

推「2變4」行李政策票價類別 網民批評變相加價

因此，香港快運在今年5月8日宣布推出「2變4」行李政策票價類別，新增「輕便飛」及「隨心飛」，每名乘客只可帶一件不超7公斤的隨身物品上機，並須放在前方座位下方，不能如登機行李放入行李架；寄艙行李也由按總重量收費，改為按件計。開始時惹來一片劣評，不少網民認為是「吸水」措施，變相加價。

HK Express香港快運5月8日起將行李政策票價類別「2變4」，新增「輕便飛」及「隨心飛」。（香港快運圖片)

4類機票詳情：

輕便飛

．可攜一件隨身物品* (不超過7公斤)

．寄艙行李及座位選擇 (需收費)

經濟飛

．可攜一件隨身物品* + 一件登機行李 (合計不超過7公斤)

．寄艙行李及座位選擇 (需收費)

隨心飛

．可攜一件隨身物品* (不超過7公斤)

．包一件 20公斤 寄艙行李

無憂飛

．可攜一件隨身物品* + 一件登機行李 (合計不超過7公斤)

．包一件 32公斤 寄艙行李

．標準座位選擇

*隨身物品必須放入前方座位下方



50%乘客揀只帶一件隨身物品上機類別

毛潔瓊則重申，新行李安排旨在令處理登機行李更順暢，「唔係為賺多啲錢。」她指政策推行後，有一半乘客都選用新增「輕便飛」及「隨心飛」，即只帶一件隨身物品上機。她表示，新政策可方便乘客按自己需求購買，「有需要就揀要畀錢，唔需要就唔使畀錢。」

HK Express香港快運「輕便飛」及「隨心飛」計劃，規定乘客只可帶一件隨身物品上機。（香港快運圖片)

登機行李篋未能放入測試架屢引致爭拗

不過新行李政策也衍生另外問題，當中不時有乘客在社交媒體專頁投訴指，明明使用合尺寸大小的行李篋，但在登機時卻未能放進測試架，因而與地勤有爭拗，或是要額外付費寄艙。香港快運與母公司國泰航空的登機行李尺寸標準一樣，有乘客曾展示同一個行李篋放得入國泰的行李測試架，卻放不入快運的測試架。

毛潔瓊表示，行李測試架確是依照所准許的尺寸訂製，不過因應不少乘客意見，公司正在檢討現時安排。

購買「隨心飛」的乘客可攜一件隨身物品及一件行李上機。（IG@香港快運）

換位風波及視障乘客被要求落機事件後更新應對做法

另外，對於早前因換機型，導致一家四口要換位，再而引起被調位乘客不滿及「怪獸家長」指控。王基傑重申未滿18歲乘客不能坐緊急出口一行座位是安全規定，汲取今次事件教訓後，已指示相關人員要留意航班乘客資料，在前一日人手檢查是否會出現類似情況，並確保乘客可坐訂購位置。

至於兩名視障人士今年5月乘搭赴日本東京航班時，上了機又被以安全理由叫落機，引致二人公開投訴。王基傑一直跟進這宗個案，他表示日內會再與二人及失明人協進會見面，以及修改原有安排，在確定視障乘客可接收安排指示，原則上可讓他們乘搭。

HK Express香港快運不時推出特價機票。（香港快運圖片)

香港快運今年11周年 目標成為亞洲最佳低成本航空公司

香港快運在2023年榮登亞洲最準時廉價航空公司，全球則位列第三。相比其他廉價航空公司，快運為傳統航空公司國泰旗下，情況與澳洲航空旗下的捷星航空Jetstar和新加坡航空旗下的酷航Scoot相若。

毛潔瓊表示，比起歐美發展成熟的廉航，亞洲廉航發展仍剛起步，香港快運今年才11周年（2019年由香港航空售予國泰航空），她指公司目標是成為亞洲最佳低成本航空公司。

目前香港快運員工共有1,600多人，當中機艙服務員有640多人，而機師約380人，他們約15%來自內地，17%至18%來自海外，其他則是本地居民；其他570人為地勤人員。她表示，計劃將機組人員增至1,200人，以應付服務需求。