HK Express11.21開通來往馬來西亞檳城航線　推$18限時機票優惠

香港快運航空HK Express宣布，今年11月21日起開通來往香港至馬來西亞航線，直飛馬來西亞半島西北側的檳城國際機場，全程只需3小時，提供每日一班往返航班。快運稱為慶祝新航線，即推限時優惠，「輕價飛」來回機票低至18元，今早（14日）11時半起至8月18日晚上11時59分可以優惠價預訂，並須在11月21日至明年3月30日期間出發。



香港快運航空HK Express宣布今年11月21日起開通來往香港至馬來西亞航線，直飛馬來西亞半島西北側的檳城國際機場。（資料圖片）

即日起至8月18日預訂享優惠

快運稱，11月21日起開通來往香港至馬來西亞有「小香港」之稱的檳城航線，讓市民感受融合馬來風情與舊香港情懷的渡假勝地。

快運將提供每日一班往返航班，為慶祝檳城新航線的開通，快運特意推出限時優惠，檳城「輕便飛」來回機票票價低至港幣18元並包括一件隨身物品。

航班 航線 出發時間 到達時間

UO748 香港至檳城 20:10 00:10

UO749 檳城至香港 00:45 04:40



市民即日起至8月18日晚上 11 時 59分期間，登入快運官網或使用手機應用程式預訂檳城航線機票，以及於今年11月21日至明年3月30日期間出發，可享此特別優惠。

快運行政總裁毛潔瓊表示，新航不僅標誌著快運進入馬來西亞市場的里程碑，更是快運致力於聯通亞洲的具體策略部署，未來會繼續拓展更多亞洲區域的航線網絡。

馬來西亞檳城州旅遊及創意經濟行政議員黃漢偉則稱，檳城州政府歡迎快運開通直飛航班，稱檳城人普遍掌握多種語言，包括馬來語、英語、普通話、粵語等，又指檳城與香港及其他大灣區城市語言相通，有世界文化遺產名錄的喬治市古跡區以及生物圈保護區的升旗山，歡迎喜歡人文風情、自然生態以及南洋美食者到檳城遊玩。