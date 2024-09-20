日本水產禁令或撤　業界盼重開停業餐廳　憂市道差多於核污水陰霾

自去年8月，香港對日本10個縣的水產品進口禁令已實施逾一年。據日本《共同社》報道，日本將同意第三方加入福島核污水排海監測，預料內地會因此撤銷對日本水產品進口的禁令。香港餐飲聯業協會會董陳強今日（20日）表示期望解禁，稱本來3間日式餐廳都已結業或停業，如果放寬，整體日本進口水產會更充足，或能降低來貨價，希望重開休業中的居酒屋。



禁令下旗下兩間Omakase已結業 居酒屋休業中

陳強表示，去年實施日本10個縣的水產禁令後，影響食客對日式料理的信心，首幾個月生意大受影響，本來營運3間日式餐廳，現在其中兩間「廚師發辦」（Omakase）已結業，剩餘一間居酒屋休業中。

陳強：若撤禁令水產貨源會更充足

他期望可放寬禁令，雖然一向並非從該10個縣取貨，而是從福岡等地方，但他指如果放寬，整體日本進口香港的水產貨源會更充足、種類亦會增加，供應商或會下調來貨價，甚至提供特價，將有利經營，預計今年內可以重開該居酒屋。

香港餐飲聯業協會會董陳強。（資料圖片/梁鵬威攝）

食客早淡忘日水產憂慮 能否再拓日式餐飲業務視乎港人會否留港消費

他續道，解禁對業界而言是正面措施，「第一步之後，再睇第二、三步」。他觀察近幾個月，市民對日本水產的憂慮已逐漸淡忘，相信食客信心已回來，他亦表示自己一直對日本的食品安全監測有信心，「食物質素有一定水平」，又指食安中心對日本水產的檢測「咁耐以嚟冇試過唔合格」。不過，他指目前市道不好，加上北上消費潮及外遊，能否再次開拓日本餐飲業務，視乎港人會否轉移回港消費。

因應日本去年八月排放核污水，本港同步禁止來自東京、福島等10個都或縣的水產進口，至今已一年。據日媒報道，日本政府與國際原子能機構將同意第三方加入福島核污水排海監測，料新監測計劃可符合北京的要求，而準備撤銷日本水產品進口的禁令。