iPhone16 pro max先達炒價直擊　回收有價炒風再現門外現長龍

蘋果iPhone 16系列今日正式開售，除了新功能備受關注，更掀起一股炒賣熱潮。有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場今日（20日）下午人頭湧湧，對出的亞皆老街亦站滿收機者。有市民指iPhone 16 Pro Max的收機價「水位」介乎於1000至2000元溢價之間，但指「細機完全唔收」，因此未能放售手機。亦有人指今次預期價格較保守，如價格不合會留作自用。



下午1時，亞皆老街近先達廣場一帶站滿收機者。(任葆穎攝)

行人路架帳篷擺檔收機 先達廣場排隊人龍至門外

下午1時，亞皆老街近先達廣場一帶站滿收機者，不少市民上前問價，街道擠得水洩不通。有收機者甚至在狹窄的行人路架起帳篷和置放枱櫈，貼起「高價收機」的宣傳單張，枱面放有數十部iPhone，惹來大批市民圍觀和問價。有食環職員一度途經現場，於下午約3時清場。

先達廣場情況更甚，地面一間手機店有逾數十人排隊，部分人手持iPhone或蘋果購物袋，人龍一度延至先達廣場門外，十多名市民在炎熱天氣下排隊等候。先達廣場一樓部份店鋪亦出現大排長龍的情況，人龍沿梯間延至二樓。

旺角先達廣場人頭湧湧。(任葆穎攝)

陳先生拿着一部沙漠鈦金色的iPhone 16 Pro Max，希望到先達廣場放售手機，惟逛了一圈後發現價位下跌，打算先短暫離開後再回來。他形容今次預期價格較保守，賺取1500至2000元已經滿足。

他稱，去年亦有到先達廣場放售iPhone 15，但並非開售首日放售，因此價錢不高，「上年賺嘅水位無今次咁多，幾舊水啫，今次起碼都有1000蚊賺先。」

他正在使用iPhone 15 Pro Max，但亦喜歡iPhone 16的AI新功能和相機按鈕，因此如放售的價格不合，將會留起手機自用。

陳先生形容今次預期價格較保守，賺取1500至2000元已經滿足。(馬楚烽攝）

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今年情況係細機完全唔收！」黎先生較早前買了一部沙漠鈦金色的iPhone 16，惟在先達廣場視察後同樣未能放售手機。(馬楚烽攝）

市民：沙漠鈦金色未能炒起 細機完全唔收

「今年情況係細機完全唔收！」黎先生較早前買了一部沙漠鈦金色的iPhone 16，惟在先達廣場視察後同樣未能放售手機，「呢個係意料之外嘅情況，但過往iPhone嘅二手買賣市場都係有波幅存在。」

他表示，起初預計沙漠鈦金色能作炒賣，「隻色符合潮流，都有啲驚喜」，但今日無法放售。他表示沒有太大失望，「純粹過嚟了解吓啫。」據他了解，iPhone 16 Pro Max的水位介乎於1000至2000元之間。

相比起「大機」iPhone 16 Pro Max，他認為「細機」iPhone 16的相機按鈕比較舒適，仍在考慮留待自用或放售，他笑着稱：「睇吓細機遲啲會唔會得到更多用家青睞！」他續說，iPhone16系列的AI功能只是「半製成品」，並期待蘋果公司將來會開拓更多新領域。