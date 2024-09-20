iPhone 16｜先達鋪大多只收「大機」 　稱256GB最好價可炒高兩千

蘋果iPhone 16系列今日正式開售，隨即掀起一股炒賣熱潮，有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場人頭湧湧。有手機鋪負責人認為，今年人流比去年推出iPhone 15的時候多，並指大部份手機鋪只收「大機」iPhone 16 Pro Max，其中512GB則只收沙漠色，其他顏色一概不收；256GB則是「最好價」。



旺角先達廣場人頭湧湧，部份手機鋪大排長龍。(任葆穎攝)

有「炒機天堂」之稱的旺角先達廣場人頭湧湧，部份手機鋪大排長龍，職員忙個不停。地面一間手機店有逾數十人排隊，人龍一度延至先達廣場門外，街道有十數人排隊；另外一樓有店鋪亦出現人龍，更沿梯間排至二樓，場面墟冚。

有店鋪兩年無收機 稱回收價浮動

另一邊廂，部份手機鋪卻沒有「收機」。G-World Mobile的負責人阿堂稱，該店已經連續兩年沒有「收機」，指「平時啲客要貨，我哋先收，平時無客要就唔收，因為啲價跌得好快。」

他認為今年人流比去年多，「上年原色炒得太高價，今年啲人訂曬新色，都幾多人排。」他指，iPhone 16 Pro Max 1TB的普遍收購價為15000元；512GB則只收沙漠色，其他顏色一概不收。他形容256GB 「最好價」，稱「起碼有（高）兩千幾，情況係預期之外。」

G-World Mobile的負責人阿堂稱，今年人流比去年推出iPhone 15的時候多。（馬楚烽攝）(任葆穎攝)