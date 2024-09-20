麻疹患者曾到黃大仙竹園廣場一粥麵　衞署籲9.1至9.7同場者打熱線

衞生署衞生防護中心今日（ 20日）公布一名過往健康良好的57歲男子確診麻疹，本月12日到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療，並於翌日轉往該院隔離病房。



患者在病毒傳染期內，病人曾到訪黃大仙竹園廣場內的一間私家診所及「一粥麵」餐廳，中心呼籲曾於9月1日至7日上午7時至10時到訪位於黃大仙竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。



衞生署呼籲9.1至9.7曾到黃大仙竹園廣場一粥麵人士致電熱線。（領展圖片)

個案涉及一名過往健康良好的57歲男子。他8月31日開始發燒及喉嚨痛，9月5日出疹。他分別於9月4日及7日到私家醫生求診，4日後到播道醫院求醫。

病人無接種疫苗、潛伏期內無外遊

他於9月12日因持續發燒、咳嗽和喉嚨痛，到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受治療，並於翌日轉往該院隔離病房。病人的血液樣本經檢測後對麻疹病毒抗體呈陽性反應。病人經治療後情況穩定，仍然留院。

中心指，流行病學調查顯示，病人未曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊。他的兩名家居接觸者現時沒有病徵。在病毒傳染期內，病人曾到訪黃大仙竹園廣場內的一間私家診所及「一粥麵」餐廳。中心會對該診所約4名人員、8名病人和該餐廳24名員工作醫學監察，至今未發現任何人士出現病徵。

衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗本地麻疹個案。(資料圖片)

設專線作接觸者追蹤

由於麻疹傳染性極高，中心已設立查詢熱線（2125 2372）為該個案作接觸者追蹤，中心呼籲曾於9月1日至9月7日上午7時至10時到訪位於黃大仙竹園廣場1樓S112號舖「一粥麵」餐廳的人士致電熱線，中心會提供適切評估和建議。