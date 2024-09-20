舒適堡停業｜消委會接4763宗投訴涉1.66億　金額最高個案202萬元

連鎖健身中心舒適堡「暫時」停業後，大批會員向消費者委員會求助。消委會今午（20日）公布，投訴數字已增至4,763宗，涉及總金額逾1.66億元，平均每宗個案增至近3.5萬元，而最高的一宗涉及金額為202萬元，即再高出近20萬元。



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每宗個案平均涉及近3.5萬元 再升1500元

消委會公布，截至今午5時正，共接獲4,763宗相關投訴，涉及總金額166,326,049元 ，每宗個案平均34,920元，而金額最高涉及2,020,053元，最低則為99元。消委會指，將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

而翻查最近資料，當時涉款共1.33億元，即最新數字再升約3,300萬元；而每宗個案平均涉及約33,540元，即再增約1,500元。至於金額最高的個案亦高於之前的1,817,600元，即再多近20萬元。

消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／梁鵬威攝）

消委會總幹事黃鳳嫺本周二（17日）曾表示，投訴訴字僅次於2008年雷曼兄弟事件，排歷史第二名。惟消委會暫未備存雷曼事件的涉額紀錄，因此舒適堡事件暫時涉及的金額，已是有紀錄以來最高。