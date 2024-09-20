日本核污水｜內地將恢復進口水產　環境局︰評核可否逐步放寬措施

中日兩國政府今日（20日）宣布，就福島核污水排海問題達成共識，中國等利益攸關國可參與獨立採樣監測，中國亦將逐步恢復日本合規水產進口。目前港府亦禁止日本高風險地區的水產進口香港，環境局晚上（20日）表示，會向內地及日本當局尋求更多相關資料，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據，評核可否逐步放寛目前的預防措施。



核污水排放將長達30年不容任何失誤

環境局表示，過往多次向日本政府指出，福島核電站核污水排放將長達30年，涉及超過130萬噸核污水，時間長度和規模是前所未有，一旦出現任何失誤，將對海洋生態和食物安全帶來災難性後果。

關注福島核電站過去一年多次事故

環境局指，香港必須採取預防措施，限制從日本最高風險的地方進口海產及相關產品，並檢測日本其他地方的進口產品，以保障香港食物安全。而福島核電站於過去一年多次發生的事故，亦讓當局十分關注福島核電站的管理和監控水平。

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向內地及日本尋求更多相關資料評核

環境局又指，已得悉中日雙方近期持續進行多輪磋商，認為國際長期監測的安排，若能夠有效實施，將有助管理和降低核污染水排海的風險。當局會向內地及日本尋求更多相關資料，在保障食物安全的大前提下，按照科學證據，評核可否逐步放寛目前的預防措施。