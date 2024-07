日本核污水｜被禁宮城縣冷凍海膽進港　食安中心封存　沒流出市面

食物安全中心今(18日)表示,檢查日本進口食品批次時,發現有宮城縣製造的一盒冷凍海膽,涉違反《食物安全命令》,產品已被封存,沒有流出市面,中心正跟進事件,如有足夠證據,會向涉事進口商提出檢控。



福島第一核電站 :The crippled Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant is seen on March 7, 2021 in Namie, Japan. (Getty)