日本核污水｜被禁宮城縣冷凍海膽進港　食安中心封存　沒流出市面

食物安全中心今（18日）表示，檢查日本進口食品批次時，發現有宮城縣製造的一盒冷凍海膽，涉違反《食物安全命令》，產品已被封存，沒有流出市面，中心正跟進事件，如有足夠證據，會向涉事進口商提出檢控。



福島第一核電站 :The crippled Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant is seen on March 7, 2021 in Namie, Japan. （Getty）

食安中心稱，檢查相關日本進口食品批次時，發現當中有來自受管制縣份的水產品，為宮城縣製造的一盒冷凍海膽，懷疑違反相關《食物安全命令》，涉事產品已被中心封存，沒有流出市面，中心正跟進事件，有關進口商涉嫌違反相關《命令》。

食環署食物安全中心檢查日本進口食品批次時，發現有宮城縣製造的一盒冷凍海膽，涉違反《食物安全命令》。（資料圖片）

根據該《命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都縣，並在2023年8月二24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局，如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。