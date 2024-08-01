福島核污水｜被禁縣市三水產品進港 食安中心：已封存跟進事件
撰文：郭梓謙
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食物安全中心今日（1日）公布，檢查日本進口食品時，發現有宮城縣加工的兩包冷凍帶子、一盒冷凍海膽，有關進口商涉嫌違反相關《食物安全命令》，有關產品已被中心封存，沒有流出市面。中心指，正跟進事件，包括就事件通知日本當局，若有足夠證據下，將檢控涉事進口商。
根據《食物安全命令》，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都／縣，並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。
中心指，會繼續跟進事件和採取適當行動，包括就事件通知日本有關當局。如有足夠證據，中心會向涉事進口商提出檢控。調查仍然繼續。
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