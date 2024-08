福島核污水｜被禁縣市三水產品進港　食安中心：已封存跟進事件

食物安全中心今日(1日)公布,檢查日本進口食品時,發現有宮城縣加工的兩包冷凍帶子、一盒冷凍海膽,有關進口商涉嫌違反相關《食物安全命令》,有關產品已被中心封存,沒有流出市面。中心指,正跟進事件,包括就事件通知日本當局,若有足夠證據下,將檢控涉事進口商。



根據《食物安全命令》,凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉十個都/縣,並在2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽,以及未經加工或經加工的海藻,一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

福島第一核電站 :The crippled Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant is seen on March 7, 2021 in Namie, Japan. (Getty)