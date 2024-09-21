國慶｜運輸署10.19至22維園辦免費巴士展覽　首兩日預約已額滿

為慶祝國慶75周年，運輸署宣布10月19至22日在維多利亞公園舉辦「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊暨展覽。展覽免費入場，但需網上預約參觀，名額先到先得。周五（20日）上午11時起，經Cityline購票通登記預約參觀日期和時間，到晚上首兩日、即19日星期六及20日星期日的門票已告額滿，只餘21日星期一及22日星期二尚有名額。



點擊到ityline購票通預約參觀「巴士往昔，拾一回憶」展覽

運輸署9月19日公布巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊暨展覽詳情。（政府新聞處圖片)

10.19巡遊從維園出發經香港島北岸往中環碼頭

「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊暨展覽由三間專營巴士公司協辦，三間專營巴士公司將分別派出不同類型的巴士，參與10月19日上午舉行的巡遊，由銅鑼灣維園出發經香港島北岸前往中環碼頭，市民可在多區沿途觀賞，詳情將於稍後公布。

九巴的「長牛巴士」、城巴的「大食鬼」巴士及大嶼山巴士的亞歷山大丹尼士等8部經典退役巴士會參與巡遊。

城巴的「大食鬼」巴士將於「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊現身，該款退役巴士近年曾經歷挑戰性極大的修復工程。（城巴提供）

九巴將安排丹拿E型「長牛」為巡遊的其中一部巴士，它在1971年投入服務，至今已有53年歷史，可以再次在馬路上行走，是極難得的機會。（九巴提供）

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維園足球場10月19日下午起將一連4日舉辦展覽，展出一批退役和現役巴士，包括最新的新能源巴士，以及各種與巴士相關新舊物品，每名入場人士可獲紀念門票一張。

巴士展覽費用全免，但需預約參觀。市民由周五（20日）上午11時起，經Cityline購票通登記預約參觀日期和時間，名額先到先得，每個電郵最多可登記4張入場券。成功登記人士需按選定時段，憑二維碼入場。

每節參觀時間為一小時，各參觀時段如下：

2024年10月19日

下午3時 - 下午4時

下午4時30分 - 下午5時30分

晚上6時 - 晚上7時

晚上7時30分 - 晚上8時30分



2024年10月20日及10月21日

上午9時 - 上午10時

上午10時30分 - 上午11時30分

中午12時 - 下午1時

下午1時30分 - 下午2時30分

下午3時 - 下午4時

下午4時30分 - 下午5時30分

晚上6時 - 晚上7時

晚上7時30分 - 晚上8時30分



2024年10月22日

上午9時 - 上午10時

上午10時30分- 上午11時30分

中午12時 - 下午1時

下午1時30分 - 下午2時30分

下午3時 - 下午4時

下午4時30分 - 下午5時30分



城巴的「大食鬼」巴士將於「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊現身，該款退役巴士近年曾經歷挑戰性極大的修復工程。（城巴提供）

城巴的「大食鬼」巴士將於「巴士往昔，拾一回憶」巴士巡遊現身。（城巴提供）

運輸署說，港府首次在國慶活動期間辦巴士巡遊和展覽，讓市民藉此機會觀賞各專營巴士公司展出的各類巴士和珍貴展品，一同回顧香港專營巴士服務過去75年的發展。