董之英遲交表　教工會批校方卸責前教師　促撤失實指控公開道歉

仁濟醫院董之英紀念中學逾期提交學界足球比賽報名申請，學校向學界體育聯會提出上訴，最終裁定失敗。



校方早前於記者會上交代遲交報名的原因，是因為前體育科主任「遺失密碼後不跟進」，不過教育工作者工會發聲明，斥校方指控失實無理。工會稱接獲該老師求助，稱離任前後均有處理交接工作，亦引述文件指，校長黃攸杰早於7月底簽妥申請重設密碼的表格，而學體會八月中已協助校方重設密碼。



工會批評，校方涉嫌將相關「漏報名」的責任推卸予已離職教師身上，對該名教師聲譽構成嚴重影響，促校方收回不實言論及指控，並向求助教師公開道歉，同時向公眾作出交代。



黃攸杰回覆《香港01》指，由於有太多記者查問關於足球遲報名事宜，現交由仁濟企傳部全權負責回應。《香港01》正向辦團仁濟醫院及學校查詢。



(仁濟醫院提供)

仁濟醫院董之英紀念中學因行政失誤，遲交報名表，令學生未能參與學界足球比賽。校長黃攸杰日前於記者會交代，歸因於一名前體育科主任，離職時未做好報名交接工作，「遺失密碼後不跟進」。

7月底已簽重設密碼申請 有校長印章、校印

不過，教育工作者工會今日發聲明，稱接獲該名前體育科主任求助，經調查後校方涉不實指控涉事老師，令教師名譽嚴重受損名。工會引述一份致學體會的「申請重設網上報名系統登入密碼」表格指，黃攸杰早於7月24日簽妥表格，表格上印有校長姓名印章和校印，負責人為該校另一名現職教師。

學體會今日亦發聲明提到，8月13日接獲重設密碼的申請表，同日已處理並獲校方電郵回覆，相信學校能夠登入系統報名及處理。

聲明提到，求助教師的通訊紀錄顯示，求助教師於暑假期間持續與學校溝通，並有提示接任教師有關報名事宜。而接任體育教師於得悉錯過截止日期後，仍有與該名教師溝通。工會指，截至9月13日，二人仍有聯絡，該老師8月底亦到校補課，並非如校長所指控，「交接工作不合作」、「拒絕暑假補課」。另外，黃校長當日指涉事教師曾獲教育局發警告信，工會指，實為學校發出的警告信。

校長黃攸杰昨日於分享會發言時不禁落淚。(仁濟醫院提供)

工會指，上述證實校方一直知情，並已安排其他教員接手處理密碼一事，並不涉及前體育科主任「遺失密碼後不跟進」，故意刁難接任教師一說，與早前黃校長於記者會上的敘述的情況不一。工會批評，校方涉嫌將相關「漏報名」的責任推卸予已離職的求助人身上，已對該名教師聲譽構成嚴重影響。

工會稱已徵詢法律意見，校方失實無理的指控，嚴重損害他人名譽，已有機會構成誹謗罪，而有關的不實指控亦涉嫌違反《教師專業操守指引》。工會促校方收回不實言論及指控，並向求助教師公開道歉，同時向公眾作出交代。