董之英上訴失敗　學體會：秉持公平公開態度　一文看清事件時間線

中國香港學界體育聯會（簡稱學體會）一致決定，不接納仁濟醫院董之英紀念中學逾期報名沙西區學界足球賽事之申請。

學體會周六（21日）上午發表聲明，會方昨日召開特別會議，經討論及參考過去類似個案後，認為董之英上訴理由未能成為接納理據。學體會指出，8月中收到董之英重設網上報名系統密碼申請，當時已立即處理並獲校方回覆確認，因此相信董之英能夠登入網上系統報名。



周五的會議，學體會亦邀請仁濟醫院董之英紀念中學校長黃攸杰及體育科主任出席，詳述及補充事件因由。惟經過討論並考慮上訴理由後，學體會認為未能接納相關逾期報名的理據，一致議決不接納董之英逾期報名的申請。

董之英校長黃攸杰於日前分享會發言時落淚。（仁濟醫院提供）

學體會表示，7月已通過郵寄及傳真方式，通知所有新界地域中學會員學校有關本年度的比賽報名安排，亦將報名資訊上載至學體會網頁。

查看網頁，學體會在7月19日上載「2024 – 2025 年度新界地域中學校際比賽通告」，列明各項賽事報名開始及截止日期，亦特別提到「忘記網上報名系統的密碼或負責教職員更改者，請傳真要求重設密碼通知書到秘書處」。

在比賽通告中，有提及忘記密碼或負責教職員更改事項。（學體會文件截圖）

學體會在周六上午的聲明中表示，8月13日接獲董之英蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，學體會同日處理，並獲校方以電郵回覆確認，因此相信董之英能夠登入網上報名系統。

董之英逾期報名事件時間線

開學前

7月 學體會通過郵寄及傳真，通知所有新界地域中學會員學校報名安排

7月22日 學體會開始接受網上報名

8月13日 學體會接獲董之英蓋有校長簽署的「重設網上報名系統登入密碼」申請，同日處理並獲校方以電郵回覆確認

8月31日 董之英體育主任離職

開學第一周

9月2日 學體會網上報名截止

9月3日 學體會公布沙西區足球賽分組表，體育科老師發現沒有報名

9月4日 新任體育科主任向學體會沙西區反映，盼能酌情

9月5日 董之英校長去信學體會，望特殊處理

開學第二周及第三周

9月13日 學體會拒絕特殊處理

9月14日 學體會公布賽程

9月17日 董之英向學體會中學理事會上訴

9月19日 董之英舉行分享會，邀傳媒採訪

9月21日 學體會公布一致議決不接納董之英逾期報名



校方日前召開分享會，邀請傳媒採訪，董之英校長黃攸杰表示，前任體育科主任曾因行政及教學問題被校方書面警告，之後他自行辭職，8月31日離校。黃稱，按照職責，相關老師仍為負責報名之人，惟交接出現問題。

9月3日，即網上報名截止期翌日，學體會在網頁公布沙西區高級組足球賽Senior （Division 1）分組表，雖有提到董之英為上屆冠軍，但今屆7支參賽球隊為體藝、德信、林大輝、培僑、浸附中、培基、鄭榮之，沒有董之英的名字。

9月3日公布的分組表中，有特別列出董之英為上屆沙西區冠軍，但參賽球隊中未有該校名字。（學體會文件截圖）

董之英有體育科老師當日發現沒有報名。該校新任體育科主任在9月4日向學體會沙西區反映，盼能酌情處理，黃攸杰亦在9月5日去信學體會，望可特殊處理今次事件。

9月13日，學體會拒絕特殊處理，並在14日公布沙西區賽程表，至17日董之英向學體會中學理事會上訴。

學體會表示惋惜 將繼續秉持公平公開態度

對於今次董之英因未能及時完成報名程序，令學生錯失參加沙西區甲組或高級組球類賽事感到非常惋惜，作為主辦機構，需要顧及所有會員學校而作出全面的考量，同時亦需要保持比賽制度的公平性。

學體會重申沒有對董之英作出禁賽處分，該校仍可報名參加其他組別及尚未截止報名的比賽項目，「希望校方能積極面對，為學生締造其他機會，盡快收拾心情，回復學習常規」，亦將繼續秉持公平、公開的態度舉辦學界體育比賽。