黃大仙師寶誕．無人機｜小朋友稱日日都想睇　廣州客跟小紅書而來

無人機表演一浪接一浪，今晚（21日）將有兩場。其中晚上8時半，由嗇色園在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」活動，將有千隻無人機在維港上空砌出黃大仙像，根據預演相片，尚有「人見人愛」的財神閃現維港上空，信眾屆時可許願及求財。惟天氣不似預期，今晚約6至7時，現場人流較疏落，但仍有家庭一早來到等候匯演，小朋友稱「日日都想睇無人機」；亦有廣州人在小紅書看到介紹，特意來觀賞。



陳先生（左）與10歲的女兒盈盈（右）。（吳綽詩攝）

陳太和丈夫、10歲的女兒盈盈吃完下午茶就從油塘出發，4時多就來到等候。盈盈表示，先前已看過好幾次無人機，例如多啦A夢，十分喜歡，希望「日日都有得睇」，陳太笑言「要錢㗎」。她表示幾次表演都有不少內地旅客，認為這類表演能夠吸引他們。

來自廣州的梁小姐每個月都來香港，因先生住香港，她表示今次是第一次看香港的無人機，從小紅書看到介紹。她說內地亦有無人機表演，但較為「政治」，，而香港如這次以黃大仙寶誕為主題，則較有民俗特色，形容「各有特色」。她又表示香港人潮沒那麼擠迫，自己不喜歡多人，感覺較舒服。