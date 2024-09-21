大埔無人機｜海陸空賀國慶　會景巡遊旗海現　劍擊飄色賀香港之光

大埔民政處聯同地區團體今日（21日）在區內舉辦一系列慶祝國慶活動，打頭陣的是會景巡遊，隊伍由天后宮風水廣場出發，其間有飄色、舞龍醒獅表演，其中兩名小朋友模仿劍擊運動員。有大埔居民特意前來，興奮稱：「大埔居民好幸福，住係度好開心！」



大埔民政處聯同地區團體今日（21日）舉行會景巡遊。（夏家朗攝）

大埔民政處聯同地區團體今日（21日）舉行會景巡遊。（夏家朗攝）

大埔民政處聯同地區團體今日（21日）舉行會景巡遊。（夏家朗攝）

為慶祝國慶75周年，大埔民政處聯同地區團體今日在區內舉辦一系列活動。率先登場的是會景巡遊，今午約3時許，隊伍由天后宮風水廣場出發，經汀角路等街道途至寶湖道小型足球場，沿途揮動國旗和應援物，形成一片紅海。

巡遊包括舞龍、醒獅、銀樂隊等表演，更有小型飄色巡遊，其中兩名小朋友模仿劍擊運動員，背後置放「香港之光·勇奪兩金兩銀」的海報。部份隊伍手持大埔區內景點圖片，包括舊大埔警署、大埔龍尾泳灘等，慶祝國慶之餘亦融合大埔特色。共75個巡遊隊伍由學校、非政府機構等組成。

大埔居民：住喺度好開心

大埔居民黎女士今日特意前來觀賞巡遊，她興奮稱：「大埔居民好幸福，住喺度好開心！」她指過往都有巡遊表演，但今年增設無人機和水上匯演，因此感到興奮。她表示，最喜歡飄色巡遊和表演者穿着民族服飾跳舞，「覺得好靚！」