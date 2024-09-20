周六兩場無人機搶先睇　奶龍大埔踢波划艇　黃大仙財神躍現維港

無人機表演愈來愈多，明晚(21日，星期六）及後晚（22日，星期日）合共有三場。



明晚有兩場，首場是8時開始的大埔賀國慶75周年活動海陸空表演第三部份——「國慶大埔 x 奶龍無人機表演」，根據本周日（15日）預演，有內地受歡迎的奶龍圖案，奶龍仿如躍現大廈之間；到8時半，由嗇色園在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」活動，將有千隻無人機在維港上空砌出黃大仙像，根據預演相片，尚有「人見人愛」的財神閃現維港上空，信眾屆時可許願及求財。



東區各界協會等組織則在後日晚上（22日）在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」，需憑票入場。



▼9月15日 大埔慶大埔X奶龍無人機表演預演▼



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1．林村河海陸空巡遊匯演——「空」國慶大埔X奶龍無人機表演

日期：9月21日星期六

時間：晚上8:00至8:15

表演地點：大埔林村河上空（近寶湖道小型足球場外）

「奶龍」有如出現在大廈間 下午先有海陸巡遊

大埔地區組織周六晚也會在林村河舉行匯演，聯乘內地人氣卡通人物「奶龍」舉行無人機表演，500架無人機將在大埔林村河上空拼出有大埔特色的3D圖案，如踢毽子、踢波、手持花朵、划艇、與龍共舞及扒龍舟等。主辦機機本周日舉行預演，可見巨型奶龍有如出現在大廈間。

明日下午4時尚有「陸」 — 匯景巡遊，75隊由學校、地區團體、青年組織、非政府機構等組成的巡遊隊伍將參與匯景巡遊，以大埔五大地區特色「傳統、許願、青年、體育、自然」為主題，展示大埔獨有的魅力。隊伍由天后宮風水廣場出發經汀角路、太和路、南運路至寶湖道小型足球場，沿途有飄色、舞龍、醒獅、銀樂隊等表演獻技，充滿歡樂氛圍。

到5時45分，「海」 — 水上三重樂︰水上匯演 x 水上市場 x 河上表演。大埔地標廣福橋下的林村河面將設置水上舞台，在開幕式典禮進行前，主題特色的巡遊隊伍、傳統舞龍醒獅表演及大型管弦樂團和合唱團表演等，典禮儀式包括賀國慶燈飾亮燈儀式及煙火效果。

9月有至少四場無人機表演。大埔地區組織在9月21日晚舉行林村河海陸空巡遊匯演——「空」國慶大埔X奶龍無人機表演。

▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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2.嗇色園「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演

日期：9月21日星期六

時間：晚上8:30

表演地點：灣仔海濱

無人機會砌出黃大仙像及盈盈樂樂一家四口圖案

市民將有機會在維港向着「有求必應」黃大仙像許願。嗇色園會在本周六晚上在灣仔海濱上空舉行無人機匯演，將出動多達2,000架，焦點是無人機會砌出黃大仙像圖案。根據周四的預演可見，最先出現為一場龍吐珠圖案，然後有黃大仙祠牌坊、儒釋道三教圖案、黃大仙祠大殿、籤筒及籤枝、Q版道長、月老、財神、黃大仙、慶國慶花燈及相信是代表大熊貓盈盈樂樂和一對寶寶的一家四口壓軸出現。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長日前指，這是首次有宗教團體將聖像以此方式升上天空；嗇色園行政總裁冼碧珊則指，灣仔海濱公園的場地可容納23萬人，希望屆時能吸引市民駐足觀賞。

9月有至少四場無人機表演。嗇色園在9月21日晚上在灣仔海濱舉行「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演。

3．祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演

日期：9月22日星期日

時間：晚上7:00

表演地點：小西灣運動場（須已領入場門票）

9月有至少四場無人機表演。東區各界協會等組織，在9月22日晚上在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」。

有大熊貓造型

東區區議會在下周日（22日）在小西灣運動場舉行「祥龍獻瑞東區無人機暨文藝大匯演」。屆時有1200架無人機升空作多種造型圖案，包括「飛龍在天，祥龍獻瑞」圖案，展現國家航天科技的輝煌成就、大熊貓造型及東區吉祥物「東東」等。