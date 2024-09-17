中秋節黃昏直擊堅尼地城海傍逼爆內地客　1小時無人衝出馬路打卡

自香港與內地恢復通關以來，堅尼地城海旁成為內地旅客的新寵，每逢節假日都人山人海。《香港01》記者於中秋節（17日）黃昏時份到現場直擊，目測約50人在拍照留念。有即日往返的旅客形容堅尼地城海旁為「小紅書打卡必來的勝地」，因此即使行程緊湊，亦要專程前往打卡，可見堅尼地城在內地旅客的心目中地位超然。



《香港01》去年5月曾到相同的位置觀察，當時有數名內地旅客不顧危險，堅持橫過馬路到海邊打卡，險象環生。不過事隔一年，記者逗留近一小時，再不見內地旅客妄顧生命安全衝出馬路。



35.7度高溫無阻50名內地客湧堅尼地城海旁打卡

中秋節正日天氣酷熱，天文台錄得香港今年最高溫35.7度，不過無阻大批內地旅客湧至堅尼地城海旁打卡。記者下午近日落時分到場觀察，整條街道人山人海，目測約50人在興奮拍照留念。

來自廣西的梁小姐只來港一日遊，形容堅尼地城海旁為「小紅書打卡必來的勝地」。（周令知攝）

旅客形容堅尼地城為「小紅書打卡必來的勝地」

其中，來自廣西的梁小姐只來港一日遊，主要以打卡拍照為主。她的行程相當緊湊，除了堅尼地城海旁外，並計劃到灣仔海旁打卡，打算晚上8時返回內地。她更形容堅尼地城海旁為「小紅書打卡必來的勝地」，笑說︰「拍照好看嘛，我們女孩子主要肯定想要拍照呀。」

來自深圳的劉小姐計劃明日返回內地，大讚天公造美及香港的風景美麗。（周令知攝）

深圳旅客首次到堅尼地城 讚香港風景美麗

來自深圳的劉小姐趁中秋節假期坐高鐵來港旅遊，計劃明日（18日）才返回內地。她表示，由於小紅書內有大批網民推介堅尼地城海旁，因此首次前來打卡。她更大讚天公造美及香港的風景美麗，「天氣很好，那個比較藍天，沒下雨，挺好看的今天。」

▼2023年5月19日 堅尼地城海旁險象環生▼



去年5月數名內地客不顧危險衝出馬路打卡

《香港01》記者去年5月曾到堅尼地城海旁，當時有數名內地旅客不顧危險，縱使路上不斷有地盤的泥頭車駛過，但堅持橫過馬路到海邊打卡，旅客站在風馳電掣的車輛與海上巨浪的兩旁，險象環生。

不過時隔一年，記者今日在同樣位置逗留近一小時，卻不見有內地旅客衝出馬路「打卡」，所有人均遵守簡體字告示牌的警告，在行人路上與「堅彌地城新海旁」路牌合照。