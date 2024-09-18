中秋節食肆生意跌15%　內地團消費力減弱　黃家和盼國慶留港消費

中秋人月兩團圓，今日（18日）是中秋節追月日，但飲食業生意未能大團圓。香港餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目稱，今年中秋節食肆生意額較去年下跌近一成半，主要是市民北上消費及趁假期到大灣區以外城市或東南亞旅遊。港府昨（17日）公布十一國慶推出逾400項活動，黃家和預計國慶黃金周每日有約300團內地團來港，較平日百多團多一倍，但在消費力減弱下，平均人均消費料減低約兩成，他認為最重要是吸引本地市民留港消費。



在明月的映照下，路過的市民均露出燦爛的笑容，舉起手機與親朋好友自拍，盡情享受歡聚的時光。（梁鵬威攝）

黃家和表示，今年中秋生意較去年跌10%至15%，因北上消費趨勢持續，亦有市民趁假期外遊，周末出境人次明顯多於入境人次，加上經濟環境欠佳，酒樓酒席未有加價，平均每圍約4500元，較去年減價一成，即使舞火龍和無人機表演對當區食肆有一定幫助，但其他地區相對淡靜。

十一國慶在周二 黃家和憂市民自製四天假離港旅行

展望十一國慶，黃家和表示，政府大力宣傳國慶活動，特別在交通安排等各方面盡量方便市民，以及有3千多間食肆推出優惠，希望可以帶動消費氣氛。他指，根據餐飲業生意額比例，本地市民消費佔差不多九成，其餘百分十至十二才是旅客，而今年十一是星期二，只需請假一天就可自製四天假期，相信會有大量市民離港北上消費或旅行，預計國慶黃金周每日會有約300內地團來港，會較平日百多團多一倍，但消費力卻減弱，平均人均消費減低了約兩成，他認為最重要是吸引本地市民留港消費。

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崔定邦相信國慶慶祝活動可吸引更多長途旅客

旅遊促進會總幹事崔定邦指，中秋假期本港酒店入住率理想，中秋節活動吸引不少短途旅客，不少旅遊熱點人山人海，無人機表演造就維港兩岸酒店房價較平日高，但整體房價穩定。政府和各界將就十一國慶，舉辦多項慶祝活動，崔定邦相信可吸引更多長途旅客，或出現旅客到訪高峰。

▼大批市民在灣仔海濱觀看無人機表演▼

