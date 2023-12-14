的士記分制三讀通過　濫收車費、拒載罰5至10分　9個月後生效

立法會通過引入「的士司機違例記分制」的草案，據立法會文件指，的士司機如果觸犯濫收車費、兜路和拒載等將被記分，兩年內罰滿15分可被停牌3個月，立法會今（14日）三讀通過相關方案，法例將會9個月後生效。



政府擬引入的士記分制，記滿15分將被制牌。（資料圖片／余俊亮攝）

運輸及物流局長林世雄說，法例將會9個月後生效。他指，運輸署近年每年收到數千宗有關的士投訴，政府有需要加強措施，打擊害群之馬。他又指，司機經法庭定罪之後才會被記分，不會單純因被乘客投訴而記分，因此不認為有守法司機誤墮法網。

的士強制裝攝錄系統 明年諮詢業界

至於是否需要強制的士安裝攝錄系統以幫助舉證。林世雄就指，會要求的士車隊安裝攝錄系統，希望透過的士車隊示範，以收鼓勵作用。他指，當局會著手研究可行性，並於明年諮詢的士業界。

據立法會文件顯示，制度列明濫收車費、拒載、拒絕或忽略駕駛的士至指示地方、毁損或更改的士計程錶為嚴重罪行，會被記10分；兜客、兜路及「釣泥鯭」等扣5分；拒發收據、無將的士計程錶設定於記錄位置等記3分。

的士記分制下有三級機制。假如某人在任何兩年期間內因干犯表列罪行被記8分或多於8分，但少於15分，運輸署署長須向該人送達一份的士司機違例記分提示。

至於兩年內被記10分或以上，署長會向該人送達一份通知，要求該人在指定限期內自費修習並完成的士服務改進課程，倘任何人無合理辯解而沒有遵從這項要求，即屬犯罪，一經定罪可被罰塊5,000 元及監禁1個月。若該人完成課程但未通過課程考試，仍可視為履行法律責任；通過考試則可總先前被記分數總數中減除3分。

當局指，若某的士司機在任何兩年期間內，在被記15分或多於15分，該司機可被取消駕駛的士資格。署長須以申訴方式，向裁判官申請發出傳票並進行聆訊，由法庭飭令取消該人的駕駛的士資格。如該人屬首次被取消駕駛的士資格，其停牌期由裁判官作出命令當日起計為期三個月；其後再被取消資格則每次為期六個月。