董之英風波｜鄧飛指學校有責任協調新舊交接 張勇邦形容慘痛教訓
香港傳統足球名校仁濟醫院董之英紀念中學，新學年因逾期提交學界足球比賽報名申請，校方向學界體育聯會提出上訴，最終失敗。教聯會立法會議員鄧飛今早（23日）在電台節目指，料事件與教師「新舊交接」有關，但認為學校有責任協調「新舊交接」，出現問題學校也有一定責任，不過他認為事件中「同學就比較冤枉」，關注他們的情緒，希望學體會考慮讓學生以其他方式參賽。
教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德在同一節目指，學界足球是教育重要環節，認為價值觀比賽事重要，至於對於學生能否以其他形式參賽，他認為最好交由學體會決定。學體會前董事會副主席張勇邦在另一電台節目形容事件是「慘痛教訓」，建議學校另辦足球賽事，邀學界隊伍參與，讓學生有機會作賽。
仁濟醫院董之英紀念中學逾期提交學界足球比賽報名申請，學界體育聯會其後一致議決不接納其逾期報名申請。教聯會立法會議員鄧飛表示，關注學生情緒，認為他們準備參賽已久，惟目前無法參賽，認為「同學就比較冤枉」。
但就學體會決定，他認為是「無可厚非」，但希望學體會可「做多啲功夫」，考慮讓學生以其他方式參賽，例如不代表學校、以個人身份組隊參賽。
就校方早前於記者會中聲稱，前體育科主任「遺失密碼後不跟進」致逾期提交申請，教育工作者工會其後則稱收到相關教師求助，校方指控失實。
鄧飛表示，料今次事件主要與教師「新舊交接」有關，相信該校原來負責報名的體育科主任離職，學校其後申請重設的密碼，料是由其他教師代為處理，及後再交由新的體育科主任進行報名， 期間或因交接問題，以致錯過報名時間，「青黃不接、咸淡水交界，出現甩碌，最棹忌呢啲。」
他續說，學校有責任協調「新舊交接」，出現問題學校也有一定責任，他也留意到學校與前體育科主任間似乎存在類似「勞資糾紛」的爭議，現時教育局的介入亦屬好事，「我覺得係好事，比各方有個說法。」
教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德在同一節目指，學界足球是教育重要環節，認為價值觀比賽事重要，當學界建立了一套規矩， 學校應守規矩。他又說，據其理解，要學體會酌情處理需特別理由，譬如打風，而人為疏忽則並非酌情理由，就學體會是一致裁決不接納上訴，他亦認為理據相當充份。
雷雄德續指，準時報名是校方責任，認為事件反映學校應改善管理、及溝通，至於對於學生能否以其他形式參賽，他認為最好交由學體會決定。
學體會前董事會副主席張勇邦則在另一電台節目指，若然學體會酌情處理，會對其他學校不公平，又指報名時間充裕，不解為何會有逾期提交報名申請的情況。他又形容，這件事是「慘痛教訓」，建議學校另辦足球賽事，邀學界隊伍參與，讓學生有機會作賽。