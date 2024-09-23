董之英風波｜鄧飛指學校有責任協調新舊交接　張勇邦形容慘痛教訓

香港傳統足球名校仁濟醫院董之英紀念中學，新學年因逾期提交學界足球比賽報名申請，校方向學界體育聯會提出上訴，最終失敗。教聯會立法會議員鄧飛今早（23日）在電台節目指，料事件與教師「新舊交接」有關，但認為學校有責任協調「新舊交接」，出現問題學校也有一定責任，不過他認為事件中「同學就比較冤枉」，關注他們的情緒，希望學體會考慮讓學生以其他方式參賽。



教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德在同一節目指，學界足球是教育重要環節，認為價值觀比賽事重要，至於對於學生能否以其他形式參賽，他認為最好交由學體會決定。學體會前董事會副主席張勇邦在另一電台節目形容事件是「慘痛教訓」，建議學校另辦足球賽事，邀學界隊伍參與，讓學生有機會作賽。



仁濟醫院董之英紀念中學早前於記者會上交代逾期提交學界足球比賽報名申請原因。（資料圖片／盧勁揚攝）

仁濟醫院董之英紀念中學校長黃攸杰在記者中發言時不禁落淚。（盧勁揚攝）

仁濟醫院董之英紀念中學逾期提交學界足球比賽報名申請，學界體育聯會其後一致議決不接納其逾期報名申請。教聯會立法會議員鄧飛表示，關注學生情緒，認為他們準備參賽已久，惟目前無法參賽，認為「同學就比較冤枉」。

但就學體會決定，他認為是「無可厚非」，但希望學體會可「做多啲功夫」，考慮讓學生以其他方式參賽，例如不代表學校、以個人身份組隊參賽。

鄧飛表示，料今次事件主要與教師「新舊交接」有關。（資料圖片／黃寶瑩攝）

就校方早前於記者會中聲稱，前體育科主任「遺失密碼後不跟進」致逾期提交申請，教育工作者工會其後則稱收到相關教師求助，校方指控失實。

鄧飛表示，料今次事件主要與教師「新舊交接」有關，相信該校原來負責報名的體育科主任離職，學校其後申請重設的密碼，料是由其他教師代為處理，及後再交由新的體育科主任進行報名， 期間或因交接問題，以致錯過報名時間，「青黃不接、咸淡水交界，出現甩碌，最棹忌呢啲。」

他續說，學校有責任協調「新舊交接」，出現問題學校也有一定責任，他也留意到學校與前體育科主任間似乎存在類似「勞資糾紛」的爭議，現時教育局的介入亦屬好事，「我覺得係好事，比各方有個說法。」

對於學生能否以其他形式參賽，雷雄德認為最好交由學體會決定。（資料圖片／龔嘉盛攝）

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德在同一節目指，學界足球是教育重要環節，認為價值觀比賽事重要，當學界建立了一套規矩， 學校應守規矩。他又說，據其理解，要學體會酌情處理需特別理由，譬如打風，而人為疏忽則並非酌情理由，就學體會是一致裁決不接納上訴，他亦認為理據相當充份。

雷雄德續指，準時報名是校方責任，認為事件反映學校應改善管理、及溝通，至於對於學生能否以其他形式參賽，他認為最好交由學體會決定。

學體會前董事會副主席張勇邦則在另一電台節目指，若然學體會酌情處理，會對其他學校不公平，又指報名時間充裕，不解為何會有逾期提交報名申請的情況。他又形容，這件事是「慘痛教訓」，建議學校另辦足球賽事，邀學界隊伍參與，讓學生有機會作賽。