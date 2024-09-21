董之英風波｜校長、前體育主任版本各異　教局調查︰若不當必跟進

香港傳統足球名校仁濟醫院董之英紀念中學，新學年因逾期提交學界足球比賽報名申請，校方向學界體育聯會提出上訴，最終裁定失敗。校方早前於記者會中聲稱，前體育科主任「遺失密碼後不跟進」致逾期提交申請，惟教育工作者工會其後斥校方指控失實無理，批評校方涉嫌將責任推卸至離職教師身上。教育局今晚（21日）回覆指會就事件進行調查，並要求學校呈交報告，如發現事件涉及校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。



校長黃攸杰在記者中發言時不禁落淚。（仁濟醫院提供）

校長稱前體育科主任「遺失密碼後不跟進」

仁濟醫院董之英紀念中學早前在記者會上，稱前體育科主任「遺失密碼後不跟進」，以致逾期提交學界足球比賽報名申請。

不過教育工作者工會接獲涉事老師求助，稱離任前後均有處理交接工作。工會又引述文件指，校長黃攸杰早於7月底簽妥申請重設密碼的表格，而學體會8月中已協助校方重設密碼。

工會斥校方將責任推卸至離職教師 促收回失實指控

工會批評，校方涉嫌將責任推卸至離職教師身上，對該名教師聲譽構成嚴重影響，敦促校方收回不實言論及指控，並向求助教師公開道歉，同時向公眾作出交代。

校方早前於記者會上交代遲交報名原因。（仁濟醫院提供）

教育局要求學校呈交報告

教育局回覆指，會就事件進行調查，並要求學校呈交報告，如發現事件涉及校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理。