董之英風波｜校董會對判決失望　研是否續上訴　拒應工會指控

仁濟醫院董之英紀念中學遲交學界足球賽報名，學體會今日裁定校方上訴失敗。校方回覆查詢指，法團校董會對學體會判決表示失望和遺憾，目前正就是否繼續上訴作內部討論，現階段未有落實任何安排。校方又承認七月已得悉遺失學體會的「網上報名系統」密碼，對於教育工作者工會多個指控，則暫拒絕回應。



仁濟醫院董之英紀念中學足球學生及家長心聲分享會。（盧勁揚攝）

截止日期翌日交申請 重申學校管理層責無旁貸

仁濟醫院董之英紀念中學回覆查詢，提及截止日期後的一天才報名屬行政失誤，學校管理層責無旁貸。校方形容，9月19日舉行的「足球學生及家長心聲分享會」，亦是校方的道歉會，目的只是希望給予年輕人的機會參與本屆學界足球比賽。

對於學體會一致不接納董之英逾期報名的申請，法團校董會對判決表示失望和遺憾，目前正就是否繼續上訴作內部討論，現階段未有落實任何安排。

校方認7月知遺失密碼 校董會與工會溝通 暫拒回應對校長指控

校方又承認於7月下旬得悉遺失學體會的「網上報名系統」密碼，「其後遍尋不果」，至8月13日經傳真向學體會申請重設登入密碼，同日獲學體會提供新密碼。校方指，校長黃攸杰於9月11日和9月20日的學體會會議中向各與會人士陳述細節。

董之英於遲交學界足球賽報名表，校方歸因一名離職體育科主任交接不當。教育工作者工會接獲涉事該名教師求助，並於今日發聲明，反駁黃攸杰多個指控失實。校方指，法團校董會現與工會溝通，暫時未能對信件內容作出回應。