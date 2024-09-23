停職警涉在酒店偷內地男iPad　被告無保釋申請　案10.28再提訊

停職警於今年7月初，涉嫌在牛頭角君立酒店，趁內地男子登記入住時，偷走對方的iPad Pro、充電插座及多條充電線，因而被控一項盜竊罪，案件今（23日）在觀塘法院再訊。總裁判官蘇惠德將案件押後至10月28日再訊，以待辯方索取相關文件及提供法律意見。被告今無保釋申請，繼續還押候訊。



被告許浩誠在觀塘法院再提訊時並無保釋申請。(資料圖片)

被告許浩誠（31歲，警務人員），被控於2024年7月21日，在香港九龍牛頭角宏光道15號君立酒店大堂偷竊一部iPad Pro、一個67W充電插座及3條充電線，總值港幣5200元，上述物品為李世林的財產。

據了解，被告另涉其他性質相同的案件，現已被停職。

案件編號：KTCC 1480/ 2024