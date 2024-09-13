8警涉毆打兼誣告6人妨礙司法罪成　露宿者阿十生前好友：沉冤得雪

8名警員被指年在通州街露宿者聚集的地方進行反毒品行動時，涉嫌毆打露宿者至肋骨骨折，又破壞他們的家當，並疑誣告露宿者藏毒，及涉曾用不同方式遮蓋閉路電視。經審訊後，案件今日（13日）在區域法院裁決，當中6人被裁定罪成，2人脫罪。



第五至七被告涉誣陷另一名已去世的越南籍露宿者LE VanMuoi（代名「阿十」）藏毒。3人均被判2項「妨礙司法公正」罪成。阿十4年前離世、他生前在通州街公園一涼亭內露宿，有人在他露宿位置放置他的照片及香爐悼念。阿十生前好友明哥得知判決結果後，向阿十的遺照上一柱清香，並說「阿十，你終於沉冤得雪啦」。



阿十生前好友明哥得知判決結果後，向阿十遺照上一柱清香，並說「阿十，你終於沉冤得雪啦」。（廖雁雄攝）

記者今日來到通州街公園，阿十生前的露宿位置，遇到明哥及明嫂。他們並不是露宿者，只是經常會到這公園，他們形容阿十生前沉靜寡言，不喜與人衝突，而且為人友善，更幫助其他露宿者及清潔公園。他認為今次事件「爆咗出嚟」才多人關注，又表示現時每日都有警察進入通州街公園巡邏，會抄下他們的身分證，但態度都不是太友善。

阿十生前好友明哥得知判決結果後，向阿十遺照上一柱清香，說「阿十，你終於沉冤得雪啦」。（廖雁雄攝）

阿十生前好友明哥得知判決結果後，向阿十遺照上一柱清香，並說「阿十，你終於沉冤得雪啦」。（廖雁雄攝）

阿十生於1966年越南下龍灣，家中排行第十。2020年2月4日，他表示遭警察毆打，同月24日被同一班警察打爛家當食物，及因「涉嫌管有危險藥物」被捕，其後還柙於小欖精神病治療中心。同年10月，他被發現在有閉路電視的囚室「用長褲纏頸自殺」，送院後不治。根據第五至七被告的警員記事冊和口供，指「阿十」當日被拉出帳幕後，在他的一個黑色圓盒內搜出涉案毒品，「阿十」其後亦被控。

惟涉案片段和該三名被告指稱的事件相反。控方指根據片段，第五被告直接把「阿十」從帳幕拉出來，其後多名被告把他推倒，並戴上手扣，當時其手上沒有任何物件。第七被告曾在搜查「阿十」的帳幕，之後舉起一個連着飲管的玻璃瓶 。同時，第八被告搜查另一帳幕範圍的組合櫃，在抽屜發現一件白色物件，第七被告收取該白色物件後，將白色物件放入黑色圓形盒中 ，再把該盒放入一個透明膠袋。

通州街公園一直是露宿者聚集地，時至今日，就記者眼見有約30人左右，亦有部份藏在帳篷內，及外出工作，故實際人數應更多。裴生在公園內已露宿至少10年，他表示一直以來公園的情況沒甚變化，不過近年人數有減少跡象，主要是有露宿者離世，或成功「上樓」。

阿May自發逢星期二及星期四到通州街公園派發食物予露宿者，她明白外界一直認為露宿者窮兇極惡，而且藏污納垢，但在她眼中，露宿者並不是洪水猛獸，相反是待人友善，當她弄傷腳後更會叫她好好休息，暫時不要派飯。

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