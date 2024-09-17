警司陸振中涉危駕　女途人見多人圖阻七人車駛走　被告：我死我事

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案，今（17日）在區域法院續審，一名女途人就危駕並襲擊同袍事件作供。她稱當冕和男友到停車場取車時，目睹被告坐在七人車的司機位，並和他人爭吵。期間，被告稱：「你走啦，我死我事啊。」女途人指該七人車其後向後駛，車尾先撞到一輛私家車，轉彎時再撞到防撞攔，女途人因此報警。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊X、督察蔡文浩和賴文顯。

被告陸振中。(朱棨新攝)

督察蔡文浩早前供稱，遭被告陸振中咬傷中指。(朱棨新攝)

男督察賴文顯(圖)指，目睹被告咬其同僚的手致流血。被告之後將頭伸向賴的手，賴覺得對方想咬自己，便立即縮手。(劉安琪攝)

綁馬尾女子坐在司機位旁

女證人郭聰穎稱，她於2022年7月15日和男友、友人蘇雅恩晚飯後，到粉嶺牽晴間一樓停車場，登上男友的私家車。途中，郭看到一部七人車停在男友私家車前。被告坐在司機位，車窗調低，一名綁馬尾的女子坐在司機位旁，一名穿黑色上衣的男子站在司機位外，和司機爭吵。被告表示：「你走啦，你走啦……你走啦，我死我事啊。」

此外，綁馬尾的女子向第三名男子叫喊：「上車啦，X你老味。」郭形容第三名男子穿藍色上衣，不停嘗試拉開七人車的趟門。各人擾攘期間，七人車前後移動。

七人車曾撞到一輛私家車

其後，七人車向後駛，車尾撞到一輛私家車，轉彎時再撞到防撞攔。黑色上衣男子當時未有上車，其右手流血。郭和男友報警，並開車到牽晴間地下，直至軍裝警員到達。她指七人車駛至閘口時，似乎撞到防撞欄杆。辯方盤問時指，七人車未有撞到其他車輛或防撞欄，郭不同意。

另一證人蘇雅恩則指，各人爭吵期間，車外的人把手伸入車內，疑似阻止司機開車。

被告曾無奈地望向楊

停車場的男保安楊詠誠指，被告駕駛的七人車駛至地下停車場閘口，使用八達通打開欄杆，但不果。楊從保安室走到閘口，當時有人稱已報警，楊遂擋住七人車，不讓它離開。楊同意被告當時表現正常，沒有異樣，甚至無奈地望向楊。

案件押後至10月8日續審。

案件編號：DCCC137/2023