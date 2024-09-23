黃大仙師寶誕．無人機｜嗇色園稱GPS訊號曾穩定　認為可繼續演出

「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演原定9月21日晚8時半在灣仔海濱舉行，惟主辦方嗇色園在原定演出時間約一小時後、即晚上約9時半，始宣布活動取消。



嗇色園最新回覆指，當天下午停雨至匯演前，無人機公司於現場盡力解決問題，預備期間出現過穩定訊號，故認為能繼續演出，因此向在場人士宣布匯演即將開始，可惜之後GPS訊號反覆不穩，及後多番嘗試後，考慮到現場公眾安全，最終還是要無奈決定取消。



嗇色園續指，正研究補辦此次無人機匯演的可能性，由於補辦涉及場地等多方面因素影響，因此目前仍在研究階段，如有進一步消息，將適時公布。



無人機，沒有飛，嗇色園9月21日晚在社交平台就取消無人機表演致歉，稱日間天雨關係，「GPS訊號不穩」，無人機確定無法起飛而需要取消。（資料圖片/黃浩謙攝）

嗇色園於9月15至10月6日期間舉行「賀國慶75周年嗇色園 非遺薈萃綵燈節」，舉行連串活動，當中包括原定9月21日晚上8時半在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕」無人機匯演。惟相關演出延誤，期間主辦方曾宣布匯演即將開始，至晚上9時半始宣布取消。

嗇色園最新回覆重申，當日天氣嚴重不穩，長時間天雨令部份器材未能完全如常運作。而當天下午停雨至匯演前，無人機公司於現場盡力解決問題，預備期間出現過穩定訊號，認為能繼續演出，因此向在場人士宣布匯演即將開始，可惜之後GPS訊號反覆不穩，及後多番嘗試後，考慮到現場公眾安全，最終還是要無奈決定取消。

嗇色園續表示，正研究補辦此次無人機匯演的可能性，由於補辦涉及場地等多方面因素影響，因此目前仍在研究階段，如有進一步消息，將適時公布。對各界及公眾人士帶來不便及感到失望，嗇色園亦再次致歉。

「黃大仙寶誕」無人機匯演原定9月21日晚八時半開始，但等了又等，最終大會於九點半宣布「停止」，等候多時的市民及遊客隨即發出嘆聲，兩三分鐘內就散去。（資料圖片/黃浩謙攝）

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回顧9月21日的天氣，天文台在當日中午時份先後發出黃色暴雨警告、及紅色暴雨警告，及後所有暴雨警告除下，全日多個地區亦持續有雨。嗇色園則於當日中午時份於社交平台表示，無人機匯演如常舉行，並會密切留意稍後時間的天氣變化。

至當晚8時半，不少市民、旅客特意到場靜候演出，惟演出並未有如期上演，主辦方一直指因天氣關係，需時準備無人機，至晚上約9時半終宣布取消，現場隨即傳出一片噓聲。