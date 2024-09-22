黃大仙師寶誕．無人機｜延誤一小時終取消　民政事務總署要求解釋

嗇色園原定昨晚（21日）8時半在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演，惟主辦方在原定演出時間約一小時後、即晚上約9時半宣布因日間長期天雨、無人機接收「GPS訊號不穩」未能起飛，活動終要取消。



有份合辦的民政事務總署事後表示，在表演出現延誤期間，黃大仙民政處已迅速多次向主辦單位表明必須盡快解決問題，並需及時宣布會否繼續，並已要求主辦單位詳細解釋原因及考慮會否另擇日期舉辦這演出活動。



由嗇色園在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」活動，原定9月21日晚上8時半上演，將有千隻無人機在維港上空砌出黃大仙像，但主辦方8時半後一直稱因天氣關係需時準備無人機，至晚上約9時半宣布取消。（黃浩謙攝）

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嗇色園於9月15至10月6日期間舉行「賀國慶75周年嗇色園 非遺薈萃綵燈節」，舉行連串活動，當中包括原定昨日（9月21日）晚上8時半在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕」無人機匯演。

嗇色園中午稱如常舉行 最終取消現場一片噓聲

回顧昨日天氣，天文台在中午時份先後發出黃色暴雨警告、及紅色暴雨警告，及後所有暴雨警告除下，全日多個地區亦持續有雨。而嗇色園則在中午時份在其社交平台撰文稱「黃大仙寶誕」無人機匯演將如常舉行，並會密切留意稍後時間的天氣變化。

時至晚上8時半，不少市民、旅客也特意到場靜候演出，惟演出並未有如期上演，主辦方一直指因天氣關係，需時準備無人機，至晚上約9時半終宣布取消，現場隨即傳出一片噓聲。

「黃大仙寶誕」無人機匯演原定9月21日晚八時半開始，但等了又等，最終大會於九點半宣布「停止」，等候多時的市民及遊客隨即發出嘆聲，兩三分鐘內就散去。（黃浩謙攝）

無人機，沒有飛，嗇色園在社交平台就取消無人機表演致歉，稱今日日間天雨關係，「GPS訊號不穩」，無人機確定無法起飛而需要取消。（黃浩謙攝）

民政事務總署：已要求主辦單位詳細解釋原因

民政事務總署回覆查詢指，相關的無人機表演由嗇色園負責籌辦及支付所有費用，在表演出現延誤期間，黃大仙民政處已迅速多次向主辦單位表明必須盡快解決問題，並需及時宣布會否繼續。民政總署又表示，已要求主辦單位詳細解釋原因及考慮會否另擇日期舉辦這演出活動。

▼9月19日 嗇色園黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機預演▼



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主辦昨稱GPS訊號接收出現問題

主辦方昨晚在現場曾引述製作公司指大雨導致部份無人機的GPS訊號接收出現問題，嗇色園黃大仙祠監院李耀輝事後也表示，取消演出是考慮到公眾安全問題，避免系統錯誤導致無人機失控，強調非人為錯誤，又稱未來會與製作公司商量，尋找場地補辦無人機匯演。

據嗇色園事後發放的新聞稿，當中提到曾於周四（19日）晚上在灣仔海濱綵排，當時綵排十分成功，惟昨天日間天氣嚴重不穩，長時間天雨令部份器材未能完全如常運作，無人機公司於現場盡力解決問題，但GPS訊號始終不穩，考慮到現場公眾安全，最終決定取消演出。