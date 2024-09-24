機艙老鼠｜首8月錄132宗超疫情前　僅3人被捕　空姐指難人贓並獲

新冠疫情結束後經濟活動復常，航空業陸續重回正軌，「機艙老鼠」案件也有上升趨勢。根據警方提供數字，今年首8個月錄132宗機艙盜竊案，較去年同期急增1.6倍，更較疫情前、即2018年全年宗數多28%，但暫時只有3人被捕。



上月與同事智破「機艙老鼠」案的香港快運HKExpress高級乘務長翁舜娥（Ivy）指，「機艙老鼠」很難人贓並獲，當「老鼠」留意到有風吹草動疑似敗露，便會放棄行動，將贓物扔到垃圾桶或座位下便逃之夭夭。她提醒乘客財不可露眼，又「教路」乘客三招，稱要鎖好行李袋、貴重物品隨身、以及在候機時間也要時提高警覺，「因為佢哋登機時已物色可落手乘客。」



▼8月25日凌晨0時49分 HKExpress機艙老鼠被捕▼



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首8個月132宗 比去年同期多1.6倍

近日飛機上屢出現「機艙老鼠」報道，根據警方提供數字，機場警區今年首8個月共接獲132宗機艙盜竊案，較去年同期50宗急增1.6倍。若對比疫情前，今年頭8個月錄得宗數已超越2018年的103宗，正追趕2019年全年的147宗。

不過，據警方數字，今年首8個月只有3人涉案被捕。即使在未有疫情時均錄得過百宗機艙失竊案，被捕人數也不超過10人，其中2018年9人被捕、2019年也僅8人被捕。

空姐：機艙老鼠如覺敗露 會將贓物扔到垃圾桶或座位下

綜合警方數字，每年被補的「機艙老鼠」只佔案件不足十分之一，上月與同事智破「機艙老鼠」案的香港快運HKExpress高級乘務長翁舜娥（Ivy）表示，「機艙老鼠」很難人贓並獲。她指「機艙老鼠」一般行裝輕便無隨身行李，曾聽同事分享，當「老鼠」留意到有風吹草動疑似敗露，便會放棄行動，將贓物扔到垃圾桶或座位下便逃之夭夭，故要成功緝拿相當困難。

翁舜娥在快運已工作7至8年、任乘務長已有5年以上，她不覺得「機艙老鼠」有變得更猖獗，強調相關案件一直存在，只是近日媒體關注增加，才感覺有上升趨勢。她指因近日相關報道增加，與同事間也已加強警剔。

快運高級乘務長翁舜娥（Ivy）表示，上機後留意到有幾名乘客形跡可疑，他們分散坐，但均在附近的近走廊位置，互相裝作不認識但偶有眼神交流。（梁鵬威攝）

財不可露眼 教自保3點：提高警覺、貴重物品隨身、時刻留神

至於要如何在旅途中保護自己？千言萬語她只總結5個字——「財不可露眼」。翁舜娥表示，乘客須注意三點，首先必須要提高警覺，將有貴重物品的袋鎖好；第二是貴重物品應常隨身，若要去洗手間應交由親友看管；第三是候機期間也要時刻留神，「因為佢哋登機時已物色可落手乘客，同航線、季節冇乜關係。」

警方早前表示，今年上半年涉機艙盜竊及行李盜竊案中，損失總值已接近300萬元，失物大多是現金及信用卡，呼籲旅客提高警惕，小心「機艙老鼠」趁機犯案，以免耽誤行程和造成財物損失。旅客亦應在抵達目的地後盡快取回自己的行李，避免讓賊人有機可乘。