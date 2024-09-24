大熊貓經濟｜一文看清十大活動 10月幻彩詠香江、南區處處有熊貓
撰文：陶嘉心
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隨着中央再向香港送贈的一對大熊貓周四（26日）早上抵港，香港將有六隻熊貓。行政長官李家超今日（24日）在行政會議前提到，大型節目、地區活動陸續加入大熊貓元素，《 香港01》整理今早的內容，列出十個有大熊貓元素的活動。
旅發局也在旅遊諮詢平台Discover. Hong Kong啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園則會開設專頁更新兩隻大熊貓到港的生活情況，市民及旅客屆時可透過這些平台獲取訊息。
香港將有六隻熊貓，香港有一系列活動已經加入、或即將加入大熊貓元素，包括：
9月
中秋綵燈會
中秋主題無人機表演
喜迎熊貓系列活動（由九龍西區各界協會聯同油尖旺、深水埗、九龍城三區民政事務處舉辦）
香港機場歡迎大熊貓儀式
10月
大熊貓徵名比賽
大熊貓繪畫比賽
慶祝國慶特別版幻彩詠香江
處處有熊貓活動（南區區議會推出）
12月
大熊貓歡迎儀式（暫時預計）
香港郵政推出大熊貓主題特別郵票及郵品
為方便市民及旅客獲取訊息，旅發局在旅遊諮詢平台Discover. Hong Kong啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園也會開設專頁更新兩隻大熊貓到港的生活情況。
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