大熊貓經濟｜一文看清十大活動　10月幻彩詠香江、南區處處有熊貓

隨着中央再向香港送贈的一對大熊貓周四（26日）早上抵港，香港將有六隻熊貓。行政長官李家超今日（24日）在行政會議前提到，大型節目、地區活動陸續加入大熊貓元素，《 香港01》整理今早的內容，列出十個有大熊貓元素的活動。



旅發局也在旅遊諮詢平台Discover. Hong Kong啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園則會開設專頁更新兩隻大熊貓到港的生活情況，市民及旅客屆時可透過這些平台獲取訊息。



維園中秋綵燈會有熊貓主題。（資料圖片/周令知攝）

維園中秋綵燈會9月12日亮燈，當中包括有大熊貓造型的綵燈。(資料圖片/周令知攝）

香港將有六隻熊貓，香港有一系列活動已經加入、或即將加入大熊貓元素，包括：

9月

中秋綵燈會

中秋主題無人機表演

喜迎熊貓系列活動（由九龍西區各界協會聯同油尖旺、深水埗、九龍城三區民政事務處舉辦）

香港機場歡迎大熊貓儀式



10月

大熊貓徵名比賽

大熊貓繪畫比賽

慶祝國慶特別版幻彩詠香江

處處有熊貓活動（南區區議會推出）



12月

大熊貓歡迎儀式（暫時預計）

香港郵政推出大熊貓主題特別郵票及郵品



為方便市民及旅客獲取訊息，旅發局在旅遊諮詢平台Discover. Hong Kong啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園也會開設專頁更新兩隻大熊貓到港的生活情況。

行政長官李家超提到，多個大型節目也將陸續加入大熊貓元素，包括康文署本月舉行的中秋綵燈會、旅發局的無人機表演，還有下月慶祝國慶特別版的幻彩詠香江。（資料圖片/潘耀昇攝）

行政長官李家超提到，多個大型節目也將陸續加入大熊貓元素，包括康文署本月舉行的中秋綵燈會、旅發局的無人機表演，還有下月慶祝國慶特別版的幻彩詠香江。（資料圖片／夏家朗攝)