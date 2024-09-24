大熊貓｜周四抵港入住海洋公園四川奇珍館　添攀爬架、增設噴雪機

中央再向香港送贈的一對大熊貓將於周四（26日）早上抵港，行政長官李家超今日（24日）在行政會議前宣布，屆時會在香港機場舉行儀式歡迎一對大熊貓抵港，其後會送往海洋公園檢疫隔離，並將居於海洋公園內的香港賽馬會四川奇珍館。



李家超指，海洋公園已完成第一階段優化工程，包括添加攀爬架及植物，亦會再翻新地面、增設噴雪機、提升監控系統等，他稱周日曾親身到海洋公園視察改善措施。



9月24日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

李家超指，中央贈港的一對大熊貓將於周四早上抵港，屆時香港機場會有歡迎儀式，及後兩隻大熊貓會送去海洋公園，開始檢疫隔離。他表示，該對大熊貓均5歲，雄性大熊貓現名為安安、雌性大熊貓現名則叫可可。

大熊貓林安安（安安）。

大熊貓甜可（可可）。

他又稱，港府及海洋公園在多方面已做好準備，包括早前派護理人員到四川都江堰基地準備前期工作，並將廣東省竹子送到都江堰讓大熊貓適應。

至於一對大熊貓到港後，要接受最少30天隔離，亦要多花30日適應新環境，期望可於12月中在海洋公園舉行大型啟動儀式。他稱，海洋公園護理團隊已設計不同互動項目，幫助大熊貓適應新環境。

李家超周日（22日）到海洋公園香港賽馬會四川奇珍館視察改善措施。（李家超FB）

李家超續指，一對大熊貓將居於海洋公園內的香港賽馬會四川奇珍館，為令居所更貼近原生棲息地，海洋公園已完成第一階段優化工程，包括添加攀爬架及植物，亦會翻新地面、增設噴雪機、提升監控系統等。他表示，重視工程進展，在周日曾親身到海洋公園視察改善措施。