大熊貓｜原名安安、可可　10月辦全港命名比賽　名字要有兩元素

中央送贈香港的兩隻大熊貓將於本周四（26日）到港，行政長官李家超今日（24日）公布有關消息稱，兩隻大熊貓均為5歲，雄性大熊貓本名叫「安安」，雌性熊貓本名叫「可可」，希望12月中可與巿民見面。

「安安」與「可可」相信與《香港01》今日熱門來港大熊貓報道中的提及的「林安安」及「甜可」相同，下文將有兩隻大熊貓簡介。李家超指，文體旅局將在10月進行全港徵名比賽，亦有大型繪畫比賽，文體旅局稍後會公布詳情，希望可為「安安」與「可可」選出有意義及凸顯特質新名字。



大熊貓林安安（安安）。

大熊貓甜可（可可）。

周四抵港 希望在12月中與巿民見面

李家超今日在行會前見記者，指中央早前向香港送出一對大熊貓將於本周四抵港，牠們到港後，連同盈盈樂樂及牠們的雙胞胎，香港將有6隻大熊貓。兩隻新來港大熊貓均為5歲，雄性大熊貓本名叫安安，雌性熊貓本名可可，希望在12月中與巿民見面。

全港命名比賽為「安安」「可可」選出有意義及凸顯特質新名字

李家超稱，文體旅局將在10月進行命名比賽，亦有大型的繪畫比賽，文體旅局稍後會公布詳情，希望可為「安安」與「可可」選出有意義及凸顯特質新名字，而各項活動均會加入熊貓元素，包括幻彩詠香江等。旅發局亦會將其旅遊資訊平台加入一站式資訊。。

盈盈樂樂雙胞胎盼明年初和大家見面

李家超指亦十分關心盈盈樂樂的雙胞胎，希望明年初和大家見面，已諮詢海洋公園的專家。待雙胞胎有個性展現時舉行命名比賽。

行政長官李家超今日（24日）公布大熊貓來港消息，稱兩隻大熊貓均為5歲，雄性大熊貓本名叫「安安」，雌性熊貓本名叫「可可」，希望12月中可與巿民見面。（梁鵬威攝）

林安安：2019年6月28日，雅安市吉祥物

雙胞胎林安安、武林（林安迪）的媽媽林冰是大熊貓「林惠」在泰國清邁動物園產下的第一隻寶寶，她也是第一隻出生在泰國的大熊貓寶寶。目前武林2023年開始在武漢動物園出差中，安安成為符合條件資格的大熊貓。安安和雅雅被選為四川省雅安市的城市吉祥物，兩隻熊貓青梅竹馬感情非常得好。

有網民認為，雅雅和安安是雅安市的吉祥物，不太可能將安安送來香港。不過有網民分享，發現安安已經跟雅雅分開居住很久，懷疑安安是要為赴港做準備。

雖然說大熊貓來香港之後會再次改名，但香港或許有機會再迎來一隻「安安」。

甜可：2019年6月26日

著名的美麗熊貓漢媛2019年在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地產下的雙胞胎中的妹妹，又叫「媛妹」，他的雙胞胎哥哥叫做麒麟，也稱「媛哥」。

2024年甜可搬家至成都大熊猫繁育研究基地，和哥哥一起少有公開露面，有網民認為她的性格溫柔，年齡適合，有可能成為候選佳麗之一。