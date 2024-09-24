蔡玉玲案後運輸署改查冊制　記協稱具不成比例的限制　認為屬違憲

港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲車牌查冊案終極勝訴，運輸署本年初推出車輛查冊新措施，新聞工作者被納入例外情況申請，需涉及公眾利益申請才會被批准。香港記者協會指新安排下，沒有傳媒能成功申請查冊，提出司法覆核，要求裁定新措施違憲，案件今（24日)在高等法院審理。記協指記者現時查冊，需要回覆署方多番查詢及作出聲明，新措拖屬不成比例的限制。政府回應指，新措施避免制度被監用，強調署方扮演把關角色，保管私人資料。法官聽取陳詞後，稱會於3個月內頒布裁定。



申請人為香港記者協會，答辯人為運輸署署長。

港台前編導蔡玉玲在查冊案獲終極勝訴，但新聞界在運輸署的新查冊政策下，仍未能查冊。

新聞採訪不屬自動獲批查冊之一

運輸署於本年1月就車牌查冊安排提出新措施，新聞採訪並不屬於可自動獲批查冊的 3 個目的之一，新聞工作者必須循「例外情況」作書面申請，並於署長信納申請符合「重大公眾利益」、資料不會被濫用等條件，才會批准查冊。

認為現行措施屬不成比例的限制

記協陳詞指，並非要求不受限制的車牌查冊制度，但指現時措施屬不成比例的限制，現今只有3類型查冊申請可自動獲批，惟新聞工作者查冊並不包含在內，查冊時需要回覆署方多番查詢及作出聲明。記協認為，運輸署的政策不應對真誠的新聞工作施加限制，衡量限制是否相稱時只須考慮會否濫用資料，而非資料是否被恰當使用。

現時查冊已有足夠保障

此外，現時對查冊資料已有足夠保障，包括《個人資料(私隱)條例》保障私隱權，亦有法例防止新聞工作者濫用資料。

政府指署方扮演把關角色

政府的代表陳詞強調，署方掌管相關資料，亦扮演把關角色，保管私人資料。署方根據蔡玉玲案的終審判辭，並作出詮譯，制定現時措施，避免制席被監用。政府又指新聞工作者沒有權利取得他人的私人資料，若記協說法成立，等同主張一種不受限制的權利。

案件編號：HCAL 559/2024

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)