查冊案終極上訴得直　蔡玉玲：對業界是喜訊　惟新聞工作已受限制

香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲,在製作元朗7.21襲擊事件專題時,被指進行車牌查冊時作出虛假陳述罪成被判罰款,她向終審法院提出終極上訴,法院今(5日)裁定她上訴得直,獲撤銷其控罪。



蔡玉玲在庭外接受傳媒訪問時,指「好耐無遇過一件開心事」,又表示除了開心沒有其他詞語形容現時心情,並稱今日裁決對所有記者、新聞業界均是喜訊,認為法庭判決清晰指名言論自由及新聞自由受憲法所保障。她更稱由被捕到現時歷時30個月的日子,已對業界及新聞工作者帶來限制,希望不要因今次案例嚇怕或影響日後新聞調查上的考慮。



蔡玉玲向終審法院提出終極上訴得直,她在法院外與親友擁抱,並接獲傳媒訪問,指今日的裁決對所有記者及新聞業界均是喜訊,判決清晰表明香港言論自由及新聞自由受到憲法保障,且無理由將「真誠新聞調查」,排除在「其他有關運輸交通事宜」,形容對業界及仍在努力的記者是鼓舞的事情。

蔡玉玲稱由被捕到現時歷時30個月的日子,已對業界及新聞工作者帶來限制。(廖雁雄攝)

「好耐無遇過一件開心事」

她表示,現時心情開心,「沒有其他詞語可形容我現時心情(I could not think of another word that can describe my mood right now )」,又說「好耐無遇過一件開心事,會享受呢刻快樂」。她指今日結果值得欣喜,並非她個人可達到,感謝社會支持及法律界幫忙。

無論制度點樣變,呢幾年都發現好多嘢無聲無息消失咗,相信心中信念好難拎得走,無論勝訴定敗訴,過去幾年堅持都係有意義。 香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲

「希望不要因案例嚇怕新聞調查上嘅考慮」

被問及會否擔心政府在其他地方收緊新聞業界取得資訊的限制,她稱不只自己要擔心,整個新聞業界及全香港市民都應擔心,強調若希望香港資訊流通,多元的開放社會是必不可少,今次案例也可令社會聚焦討論各行業在取得資訊時可做更好及符合憲法保障。

至於過去或有新聞機構因今次事件暫停從事調查新聞,蔡玉玲稱希望新聞業界就今次裁決會作出合理安排,並指對前線新聞工作者有信心,過去幾年遇到的困難也不止查冊。

2020年11月被捕歷時30個月,話長唔長話短唔短,對業界、新聞工作者都已經帶來限制,希望大家不要因今次案例嚇怕或影響日後新聞調查上嘅考慮。 香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲

蔡玉玲指判權對新聞業界是喜訊。(廖雁雄攝)

她續稱,一直都無停止新聞工作,也有繼續嘗試做調查新聞,但要考慮調查報道並非單單查冊可達成,是要整個社氣氣氛,包括公眾是否仍願意分享資訊,大家是否仍可在無壓力、暢所欲言公共空間去表達意見,並形容一切都是調查新聞養份。

現時大環境可能有好多挑戰同困難,相信大家都係喺咁嘅大環境下彰顯新聞嘅價值。 香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)