十一國慶｜酒店房應爆未爆　團數遜預期　業界倡為旅業訂長遠計劃

政府早前預計，國慶黃金周會吸引約115萬至120萬訪港內地旅客人次，旅行團數目也會上升，但酒店業界持審慎態度。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今日（25日）在電台節目表示，雖然旺季期間旅客較多，但預計整體酒店營運額和銷售額下跌一至兩成。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠亦指，旅行團數目亦不合乎期望，慨嘆整個行業「都有少少唏噓」。



今年內地五一黃金周首日，截至晚上9時逾17萬內地旅客訪港。（資料圖片/蘇煒然攝）

酒店營運額下跌 業界對黃金周持審慎態度

行政長官李家超昨日（25日）表示，預計國慶黃金周會吸引約115萬至120萬訪港內地旅客人次，旅行團數目也上升一成至約850團，大部份會留港一晚。梁芳遠今在電台節目表示，相關數字雖然比去年疫情復常的時候多，但仍然不理想，「（黃金周期間）正常酒店預訂應該爆，但𠵱家仲旅行社可以預留房間。」

港府預計今個國慶黃金周會吸引約115萬至120萬訪港內地旅客人次，旅行團數目也上升一成至約850團，大部份會留港一晚。（資料圖片/蘇煒然攝）

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉則表示，雖然旺季期間旅客較多，但預計整體酒店營運額和銷售額下跌一至兩成，因此對黃金周亦持審慎態度。他又表示，近年訂房生態有所轉變，現時很多時候只在3日前知道訂房情況，遊客在最後一刻取消預訂的情況亦有所增加。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，現時大部分遊客為自由行，並選擇即日來回。（資料圖片/黎婉婷攝）

旅行團銳減 酒店無法預計旅客人數

梁芳遠表示，現時大部分遊客為自由行，並選擇即日來回。2018年之前的黃金周每日有300至500個內地團，惟現在整個黃金周預計數字卻不過千，她慨嘆整個行業「都有少少唏噓」。至於旅行團銳減的原因，她認為是旅行團吸引力弱，而且關口開通亦方便遊客即日來回。

徐英偉亦指，旅行團銳減導致酒店無法預計旅客人數。此外，整體酒店成本亦上升兩至三成，但零售和餐飲預計卻下跌一至兩成。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉則表示，雖然旺季期間旅客較多，但整體酒店營運額和銷售額下跌一至兩成，因此對黃金周亦持審慎態度。（資料圖片/羅君豪攝）

業界斥旅遊業欠缺長遠計劃

她又批評，政府在旅遊業欠缺長遠計劃，亦指無人機等活動對遊客的吸引力不是很大。她解釋，內地亦有舉辦無人機活動，較少內地客「衝著呢樣嘢（無人機）而嚟」。她認為香港應保留並打造傳統特色，例如避風塘文化，又形容旅行社力量微薄，希望相關部門能統籌和計劃。

徐英偉則指，酒店業界在國慶等活動舉辦期間，亦有推出食肆優惠及套票吸引遊客，但他期望政府舉辦活動前能及早通知，讓他們早有準備。