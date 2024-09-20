國慶｜政府跨部門商黃金周預備工作　將密切留意口岸人流及交通

十一國慶黃金周將至，政府發言人表示，文化體育及旅遊局今日（20）再次召開會議，跟進各部門的預備工作，包括旅客人流管理安排等。政府稱相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括加強人流管理、加密交通班次等安排，如有需要警方會在落馬洲／皇崗口岸設公共交通工具指定專用行車線，運輸署緊急事故交通協調中心將24小時運作。



國慶煙花匯演將於當日晚上9時在維多利亞港上空上演，煙花匯演第一幕：慶祝中華人民共和國75周年華誕。（香港中華出入口商會提供）

視乎交通情況 新深路設指定專用前線

該會議由文體旅局局長楊潤雄主持，除海關、警方、入境處、運輸署、多區民政事務處、旅監局及旅發局均有代表出席

政府稱，內地國慶黃金周期間，政府相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括加強人流管理、加密交通班次等安排。如有需要，警方會因應當時情況，作適當的交通安排，安排公共交通工具利用將在新深路設立的指定專用行車線前往落馬洲／皇崗口岸。

9月17日，文化體育及旅遊局局長楊潤雄介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

另外，由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於內地國慶黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地相關機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。

運輸署的緊急事故交通協調中心會二十四小時運作，監察各區，包括各口岸及主要車站的交通情況，透過不同渠道發放最新交通資訊，並適時作出應對措施。

政府稱相關部門會在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括加強人流管理、加密交通班次等安排。（資料圖片）

主要旅遊景點作人流控制 海關加強巡查店鋪

多區民政事務處亦會密切留意在內地國慶黃金周期間區內的旅客人流情況，並會因應實際情況加強相關地點的管理。各主要旅遊景點亦會作出人流控制安排。

至於旅監局會提醒負責接待相關內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並敦促接待內地訪港旅行團的旅行代理商、店鋪和餐廳等，採取適當措施，管理旅客和旅遊巴士的秩序及加派人手巡查入境旅行團註冊商店較多的地區等。海關則會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。