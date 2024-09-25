嘉道理農場水巨蜥Aberdeen上月離世　終年16歲　或曾嚴重心臟病發

去年8月曾在嘉道理農場走失的水巨蜥Aberdeen上月底離世，嘉道理農場暨植物園今（25日）在Facebook公布水巨蜥Aberdeen辭世消息，指牠已在8月30日去世，終年約16歲，相信高齡可能是導致其去世的因素之一，且患有高血壓，很可能經歷了嚴重的心臟病發，而其壽命已較一般圈養水巨蜥10至15年長。



去年8月曾在嘉道理農場走失的水巨蜥Aberdeen上月底離世。（嘉道理農場暨植物園Facebook）

嘉道理農場：高齡可能是導致其去世的因素之一

嘉道理農場暨植物園表示，Aberdeen於在8月30日去世，終年約16歲，獸醫檢查顯示Aberdeen的高齡可能是導致其去世的因素之一，又指對於水巨蜥而言Aberdeen已經相當年老，且患有高血壓，牠很可能經歷了嚴重的心臟病發。

該園指，2015年在香港機場附近被發現，並在同年2月被安置於本園，很可能是因非法寵物貿易或被當作「野味」販賣而偷運到港。Aberdeen自2015年7月以來，直擔任嘉道理農場暨植物園的動物大使，向遊客介紹水巨蜥的生態知識以及非法野生動物貿易對動物的影響。

去年8月曾在嘉道理農場走失的水巨蜥Aberdeen上月底離世。（嘉道理農場暨植物園Facebook）

2023年曾失走失逾兩周

Aberdeen去年曾在嘉道理農場臨時展區走失，過去逾兩星期一直下落不明，其後在園內被尋回，當時一名在園內行山的遊客致電嘉道理農場，指發現一隻大型的蜥蜴正在享受日光浴，而地點正是Aberdeen走失位置附近的梯田。

園內的動物護理員收到消息後到場，見Aberdeen在樹上休息，被發現後更一度想逃跑，但護理員即上前將牠捉住，最終尋回Aberdeen。牠被帶到獸醫院，進行簡單的身體檢查及餵食水後，現已被送返原居住的「爬行動物展覽台」，嘉道理農場向熱心巿民及行山客致謝。