立場新聞案．判刑｜庭外逾50人排隊取籌旁聽 疑出現排隊黨
撰文：安梓寧
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《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物。區院法官郭偉健8月29日裁定被告全部罪成，今日（26日）下午2點半處理判刑。灣仔區域法院大樓早上約11時半，已有逾50人在庭外排隊等候取公眾席籌。
3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物」罪。
灣仔區域法院大樓今日早上約11時半，公眾人士的隊伍已有逾50人排隊等候取籌旁聽。
在排隊取籌的隊頭，有疑似排隊黨出現，大多佩戴口罩，不少低頭玩手機，未有回應記者任何問題。
有不願具名的市民表示，以往一直關注案件，已習慣到場旁聽，今日只是一如以往到庭旁聽。
法官郭偉健早前裁定11篇涉案文章具煽動意圖，其中10篇由鍾發佈，餘下最後一篇，即文章16由林發佈。郭官認為兩人必然知悉並認同文章的煽動意圖，至少罔顧煽動後果，裁定兩人及其僱主首被告罪成。
鍾及張2人於2021年底被捕後被拘留，至翌年案件開審後才獲保釋，兩人均已被拘留超過300日。
11篇被裁定煽動的文章。(詳看下圖)
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案件編號：DCCC265/2022
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