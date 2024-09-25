港婦濟州汗蒸幕女性專區拍照被捕　7月禁出境至今　入境處接求助

一名香港婦人7月初與丈夫到韓國濟州島旅遊，在到訪汗蒸幕期間，涉嫌在汗蒸幕女性專區拍照，遭指控或拍攝到他人裸體，其丈夫向香港傳媒指妻子被逮捕後護照遭扣，至今未能回港。

據韓國傳媒早前報道，涉事港婦7月7日涉嫌違反《性暴力特例法》接受調查，警方申請限制她出境。香港入境處今（25日）回覆確認有接獲相關求助，處方已即時透過外交部駐港公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。



除了首爾和釜山，濟州島都是港人遊韓的熱門旅遊勝地。（Facebook @ 濟州觀光公社）

《韓國日報》等韓媒7月報道，濟州西部警察署於7月8日表示，被捕的是一名60多歲中國女遊客，涉嫌違反《性暴力特例法，正接受調查，並指涉事婦人在7月7日上午於濟州一處大眾澡堂的女性專區，涉嫌用手機拍攝其他客人的裸體。

警方接報趕到現場，檢查該婦人手機時，發現當中照片確把3至4名澡堂客人拍入鏡，當場將她逮捕。婦人接受調查時表示她對澡堂內部設施感驚奇才用手機拍照留念，沒想到會引發風波。

韓媒當時未有提及涉事者為香港婦人，至有香港傳媒今日報道指，其丈夫稱妻子在到訪當地汗蒸幕期間，以相機於汗蒸幕的女性專區拍攝相片，遭指控或拍攝到他人的裸體。當地警方接報後將她逮捕，其後被扣留護照，至今未能回港。

入境處回覆確認有接獲相關求助，處方已即時透過外交部駐港公署、及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。（資料圖片）

入境處回覆確認有接獲相關求助，處方已即時透過外交部駐港公署、及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。

入境處稱，會繼續與當事人、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。