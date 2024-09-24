啟德郵輪碼頭｜郵輪載1700旅客來港　韓國遊客：逗留兩日在港遊玩

啟德郵輪碼頭近年因交通配套等問題，備受社會關注。本港今早（24日）再迎來郵輪抵港，帶來1,700名旅客，以韓國人居多，現場所見的士、巴士及小巴數量充足。該郵輪以本港為母港，旅客都在港落船，有韓國旅客將在香港逗留兩日，例如到尖沙咀等地玩樂，才坐飛機返回韓國。



現場人流雖多，但很快便有旅行社相關人員接待，並沒造成擠塞。（盧翊銘攝）

現場人流雖多，但場面整體尚算有秩序。（盧翊銘攝）

現場人流雖多，但場面整體尚算有秩序。（盧翊銘攝）

相隔兩周再有郵輪抵港 秩序大致良好

相隔13日，本港終再迎來郵輪抵港，以香港為母港的郵輪Costa Serena今早抵港。啟德郵輪碼頭早上人流雖多，但現場有旅行社職員接待旅客，因此並未造成擠塞等亂象。碼頭亦張貼清晰的交通指示，並安排職員在場協助，同時的士、巴士及小巴數量充足，秩序大致良好。

南韓旅客下船留港玩兩日 計劃到尖沙咀

有韓國旅客表示，雖然下船需接受繁瑣的檢查，但過程順暢，毋須長時間等待。由於她們回程不選擇坐郵輪，因此將在香港逗留兩日，例如到尖沙咀等地玩樂，才坐飛機返回韓國。

有印度籍船員完成過關手續後，抵達大堂時已是中午12時許，惟郵輪將在下午5時離港，因此他們時間有限，僅約4小時活動。雖然他們曾打算出外就餐，品嘗香港美食，但得悉免費接駁巴士服務取消後，決定留在碼頭消磨時間。不過據悉，現場有穿梭巴士往觀塘的商場。

翻查啟德郵輪碼頭船期資料，今個月只有3日有郵輪抵港，上個月更低至2日。而下次郵輪抵港日為9月28日。