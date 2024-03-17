旅發局推「運動旅遊」　韓國KOL海運觀景台教瑜伽　中環海濱夜跑

旅發局與業界合作首推「HK Great Outdoors Festival」，將運動健康結合旅遊，分兩周舉行，吸引逾200名韓國遊客參加。昨日（16日）首站行程為城市瑜伽，半百參加者在尖沙咀海運大廈頂層觀景台「海運觀點」做瑜伽，並由韓國星級運動KOL導師李海利親身授課。旅發局計劃未來邀請泰國遊客來港體驗祈福主題遊。



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旅發局昨日展開其中一個三日兩夜團的首站行程「城市瑜伽」，半百參加者身處尖沙咀海運大廈頂層觀景台「海運觀點」做瑜伽，由韓國星級運動KOL導師李海利親身授課。

韓國三鐵跑手帶跑 石澳龍脊遠足

晚上移師中環海濱，由韓國三項鐵人好手趙烽祐與金娜玄、前韓國田徑代表隊成員張豪埈等人帶領下沿港島北海濱夜跑。旅發局亦邀請三名韓國戶外運動攝影師，為參加者影相打卡留念。

旅行團參加者將於日間到石澳龍脊遠足，有份擔任中環夜跑、龍脊遠足的韓籍活動教練趙烽祐，亦與團友一同上瑜珈課，他表示對運動主題旅遊十分感興趣，認為以運動形式感受香港的城市節奏與大自然風光，體驗獨特難忘，將向其他韓國親友推薦，這也是他第5次訪港。

有份擔任是次中環夜跑、龍脊遠足的韓籍活動教練趙烽祐，亦與團友一同上瑜珈課，他表示對運動主題旅遊十分感興趣。（旅發局提供圖片）

計劃邀泰國遊客來港體驗祈福主題遊

旅發局有意今年秋季再辦同類活動，並考慮加入嶄新健行路線。而除了韓國市場外，旅發局亦與其他地區開拓本地主題特色旅遊，包括邀請泰國遊客來港體驗祈福主題遊，並在「藝術三月」推廣藝術深度遊，針對不同巿場，尤其內地巿場，吸引高消費旅客訪港。