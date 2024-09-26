銀行分析員再偷拍女子裙底被捕　判感化1年　官喻是時候重整人生

銀行分析員被發現在旺角港鐵站偷拍女子裙底照，並揭他過往已有相類案底。他早前承認偷拍罪，今（26日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官溫紹明指被告5年內第二次干犯同類罪行，理應判處監禁，考慮到被告已被還柙14天，決定再給他一次機會，並認為適合判輔導性質刑罰合適，又對被告說他面對的是其心魔，現在是重整人生的時候，判被告接受感化一年。



被告黃宇恒，33歲，銀行分析員，承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2024年7月3日，在旺角港鐵站扶手電梯B3出口，拍攝女子X的私密部位。

被告黃宇恒在西九龍法院承認偷拍，被判接受感化1年。(資料圖片)

被告有白內障問題

辯方指報告提及被告的白內障問題，他已排期接受手術，他會積極面對問題，承諾不會再犯，相信被告重犯機會非常低。

遭事主對質逃跑被截

案情指，女事主X於案發當晚8時40分，在旺角港鐵站一條上行扶手電梯上，感覺到她右邊大腿後方被不明物體觸碰，她回頭發現被告站在她對下一至二級的位置，手持手提電話對着她裙下，她懷疑被告偷拍其裙底照片，向被告對質，被告即逃走，一名途人協助追趕，被告在約250米外位置被截停。

被告稱因性衝動而犯案

警員到場並檢視被告的電話，發現有12張拍攝到事主X的照片，其中7張顯示到事主的裙底，另3張照清楚拍到事主的內褲。被告警誡下稱因性衝動而犯案。

案件編號：WKCC2944/2024