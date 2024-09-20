教師偷拍斷正揭手機有逾千疑裙底照　包括上課中的小學生　囚16月

小學男教師在旺角商場偷拍女子裙底時被捕，他即稱：「我都係工作壓力大，至偷影個女仔。」警方其後在教師的手機內有發現逾1500張疑似裙底照，事主包括他的同事及學生，亦有小學生在上被告的課堂時被攝。此外，他參觀太空館時，也偷拍過館內女職員。教師今（20日）在區域法院承認13罪，涉及10名受害人及283張照片。法官嚴舜儀指被告在學校偷拍屬違反誠信，且他每次翻看偷拍照片，都是對受害人及其家人的再次傷害，終他入獄16個月。



原被控18罪只認13罪

被告梁榮燊（36歲），被控5項作出有違公德的行為罪，及13項非法拍攝或觀察私密部位罪。他今承認其中5項作出有違公德的行為罪，及8項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2021年5月至2022年7月犯案，涉及283張照片。庭上透露，警方在調查期間在被告手機發現逾1500張疑似裙底照片，涉及109名受害人。

被告梁榮燊在區域法院承認13罪，被判囚16個月。

被告曾在兩區小學任教

案情指，被告是一名教師，他於2021 年9月至2022年8月受僱於天水圍某小學，2018年9月 至2021受僱於鰂魚涌某小學。事主Y則於2020年至2021年與被告受僱於同一所小學，互相認識 。

被警員發現偷拍稱工作壓力大

2022年7月20日，有警員在港鐵旺角站見被告注視女子X的下身 ，並手持iPhone 尾隨 X入商場T.O.P。被告之後在扶手電梯上將其iPhone 放在X裙下約 5 秒。警員即上前截停被告，被告在警誡下稱：「我都係工作壓力大，所以先影個女仔裙底。」

事主包括同事學生及大空館女職員

警方其後檢驗被告電話，發現在2021年5月至2021年7月間，被告在10個不同的日子，分別在小學、香港太空館、屯門兆康站及兆康商場等地點，拍攝10名受害人的裙底或臀部。受害人包括被告同事Y、太空館女職員Z。

被告上課時亦有偷拍學生

此外，亦有多名不知名小學生被攝，其中五罪的犯案地點均為被告任教的地點，有兩次是在被告教授某小四班的電腦課時發生，受害者為上課中的學生。

曾在校外偷拍女同事Y

法官判刑指，被告在案發期間偷拍了4名他任教的小學生、3名不認識的中小學生、不認識的女子X、太空館女職員Z，及同事Y，涉及10名受害人。其中，被告在校外四度偷拍Y，但Y仍然沒有察覺，可見Y對一同同事的被告毫無戒心。

被告一直儲存照片在手機

法官續指，被告之後將涉案照片儲存在手機內，而每一次該些照片遭翻閱都是對受害人及其家人的再一次傷害。另案件對涉案學校教職員、學生及家長會造成的影響亦不能想像，曾獲被告教導過的學生或都會擔心會否曾遭拍下裙底照片，被告屬違反誠信，終判其囚16個月。

案件編號：DCCC 851/2023