外科醫生謝得言涉中大研討會上偷拍女生裙底　准保釋至8.28再訊

外科專科醫生謝得言在中大一場醫學研討會任講師時，涉嫌用手機偷拍一名19歲女學生裙底，被其他學生當場發現，警員到場後拘捕他。謝得言被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，案件今（31日）在沙田裁判法院提堂。謝暫毋須答辯，案件押後至8月28日再訊，期間他准以1萬元繼續保釋。



西醫謝得言。(無綫電視節目流行都市片段截圖)

被告謝得言，47歲，醫生。他被控於2024年1月27日，在沙田香港中文大學中央道李卓敏基本醫學大樓某室，出於拍攝女子 X 的私密部位的意圖，為了從該女子X 的衣服下方，拍攝其私密部位而操作設備，即其手提電話，及不誠實地作出以上述的行為，亦未理會該行為是否獲得女子X的同意。

謝得言曾於屯門醫院大腸肛門外科工作，目前私人執業。他不時接受電視節目或傳媒訪問，講解腸道疾病等，也曾為本地果醬品牌周年特輯擔任男主角。

案件編號：STCC2976/2024