淘寶停用順豐？港澳負責人澄清屬誤會：順豐10月重新「上架」回歸

不少市民在淘寶網購時，會選擇順豐直運至香港，惟早前淘寶宣布，自9月19日起，將不再有順豐提供的送貨選項。不少網民叫苦連天，網上甚至有教學，教大家如何重新使用順豐來淘寶。順豐今日（26日）又宣布，即日起推出優惠，首兩公斤及每公斤續重的自取運費，分別降價41.4%及23.8%，似乎有意搶客，惹來更多猜測。



不過，淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅今日向《香港01》表示，與順豐一直保持緊密合作，停止順豐送貨選項，是希望改善消費者選擇物流時的體驗，系統需時更新，預計於10月各個物流選項會重新「上架」。



淘寶早前宣布9.19起停用順豐保留菜鳥

淘寶方面早前宣布，為了「滿足市場需求並持續保障客戶消費體驗」，9月19日起不再提供由順豐提供服務的「直運快捷-菜鳥」和「集運快捷-菜鳥-順豐」送貨選項，剩下「直運標準-菜鳥」和「集運標準-菜鳥」的選項。

不少網民大呼可惜，又認為順豐的自取點較多，比官方的菜鳥集運更方便。網上討論區亦有人討論事件，更有人教大家輸入順豐集運倉地址，便可以重新用順豐運送淘寶貨件回港。

順豐

另一邊廂，順豐集運今日公布，即日起推出優惠，由內地集運倉合單寄至香港，首兩公斤自取運費低至人民幣12.6元（折合約14港元），每公斤續重收人民幣3.8元（折合約4.2港元），即分別降價41.4%及23.8%，似乎針對意味甚濃。

不過，淘寶今日舉行記者會，宣布未來3個月的活動及消費者體驗優化措施。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅被問到，有關取消順豐送貨選項一事時，就事件作澄清。

陳子堅表示，淘寶一直與順豐保持緊密合作，停止順豐送貨選項，是希望改善消費者選擇物流時的體驗。他解釋，過去消費者在選擇物流自提點時，不同的物流網絡選項是分開的，「揀咗菜鳥就揀唔返順豐，揀咗順豐就揀唔返菜鳥」，淘寶希望對此作簡化。

陳子堅又表示，系統現時仍在更新過程，預計10月後，不論菜鳥，還是順豐或香港郵政的選項，都會重新「上架」，並會出現在同一頁面，即意味着順豐將會回歸，他稱：「大家絕對唔需要擔心。」

另外，淘寶9月9日起實施新的食品類商品爭議處理規範。被問到有否收緊對食品運送的規管，陳子堅表示，淘寶一直配合不同地區的法律，設定各類目的配送規則。淘寶、菜鳥會盡可能與海關等方面配合，將更多類目帶入香港。