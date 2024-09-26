順豐集運大降價最多平四成　首2公斤自取收$14　早上拼單即日抵港

相信不少市民在淘寶網購時，會選擇順豐直運至香港，惟早前淘寶停止與順豐合作，目前只剩下菜鳥集運和直運，同時淘寶亦正舉行十一優惠。快遞公司順豐集運（SFBuy）今日（26日）公布，即日起推出優惠，由內地集運倉合單寄至香港，首2公斤自取運費低至人民幣12.6元（折合約14港元），每公斤續重收人民幣3.8元（折合約4.2港元），即分別降價41.4%及23.8%。若用戶在上午10時前合併訂單，最快即日送達。



換言之，若用戶淘寶的收貨地址，填寫順豐東莞轉運倉，並在順豐的手機APP登記相關貨品，完成相關流程後，即可透過順豐直運至香港。



自取收費首2公斤降價四成 續重平兩成

順豐集運支持合併不同國家及地區的網購商品，提供30日免費存倉期。順豐集運公布，為回饋用戶的支持，順豐集運由即日起推出優惠，自取收費首2公斤為人民幣12.6元（折合約14港元）、每公斤續重收人民幣3.8元（折合約4.2港元）。至於配送上門首3公斤收人民幣30元（折合約33.3 港元），每公斤續重收5.8元（折合約6.4港元）。

在優惠推出前，自取收費首2公斤索價人民幣21.5元（折合約23.9港元），每公斤續重索價人民幣7.6元（折合約8.4港元），即分別降價41.4%及23.8%。

順豐集運由即日起推出優惠，自取收費首2公斤為12.6元（折合約14港元）、每公斤續重人民幣3.8元（折合約4.2港元）。（順豐集運圖片）

上午10時前拼單可即日寄往香港

順豐集運表示，已在全港設有逾1,500個自取點，包括順豐站及門店，並提供逾900個24小時服務的順豐自助櫃，覆蓋住宅和商業區，方便用戶自行安排時間及地點取件。而配送上門服務則遍佈全港，不收取住宅附加費。

此外，香港用戶只要在當日上午10時前，為抵達順豐東莞轉運倉的包裹拼單，最快即日可寄送至用戶手中。反之，若用戶在早上10時後拼單，則會在翌日送達。